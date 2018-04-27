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27 Nisan 2018 Cuma 16:02

"Bursa Seyyar Jandarma Taburu" Çanakkale’ye uğurlandı

Temsilî Bursa Seyyar Jandarma Taburu, Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümünde, dualarla şehitler diyarına uğurlandı.Çanakkale zaferinin 103. yıldönümünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Tophane...

'Bursa Seyyar Jandarma Taburu' Çanakkale'ye uğurlandı
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Temsilî Bursa Seyyar Jandarma Taburu, Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümünde, dualarla şehitler diyarına uğurlandı.

Çanakkale zaferinin 103. yıldönümünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Tophane Meydanı’nda düzenlenen programda, Bursa Seyyar Jandarma Taburu Çanakkale’ye uğurlandı. Törende, Bursa Seyyar Jandarma Taburu, temsilen Çanakkale’ye uğurlandı. Çanakkale Kireçtepe Jandarma Şehitliği anma ve ziyaret programı ise 29 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bursa Tophane Meydanı’ndaki uğurlama programı İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, Bursa Seyyar Jandarma Taburu’nu tanıtan metni okurken duygulu anlar yaşandı. Vatandaşların Çanakkale ruhunu derinden hissettiği programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, Çanakkale Savaşı’nın tarihin en şerefli sayfalarını dolduran bir destan olduğunu söyledi. Yılmaz, Bursa Seyyar Jandarma Taburu’nun Çanakkale Savaşı’nda büyük rol oynadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından dualar edildi. Seyyar Jandarma Taburu daha sonra Çanakkale’ye uğurlandı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve protokol eşliğinde Tophane Meydanı’ndan Ulucami yanındaki Orhan Gazi Parkı’na kadar yürüyen askerlere vatandaşlar tezahüratta bulundu.
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