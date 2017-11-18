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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:45

Bursa Yelken Kulübü’nden fotoğraf sergisi

Bursa Yelken Kulübü, vatandaşlara denizi sevdirmek için kendi çektikleri fotoğraflarla sergi açtı.Bursa’da bir alışveriş merkezinde ‘Bursa Yelken Kulübü Fotoğraf Topluluğu’ isimli sergi açıldı. 9 gün boyunca Bursalılara açık olacak...

Bursa Yelken Kulübü'nden fotoğraf sergisi
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Bursa Yelken Kulübü, vatandaşlara denizi sevdirmek için kendi çektikleri fotoğraflarla sergi açtı.

Bursa’da bir alışveriş merkezinde ‘Bursa Yelken Kulübü Fotoğraf Topluluğu’ isimli sergi açıldı. 9 gün boyunca Bursalılara açık olacak sergide 69 tane fotoğraf bulunuyor. Kulüp üyeleri seyahatleri esnasında çektikleri fotoğraflarla vatandaşlara denizi sevdirmeyi amaçlıyor.

Bursa Yelken Kulübü Başkanı Sürel Solakozlu, "Karada bu tür etkinliklerle deniz sevdasını aşılamak niyetiyle sergiyi düzenledik. 69 tane fotoğrafımız 9 gün boyunca sergilenecek. Bütün Bursalıları ve deniz sevdalılarını sergimize bekliyoruz. Burada sergilenen fotoğrafların tümü amatör denizciler tarafından seyahatleri esnasında çekildi. Tamamen amatör olarak çekilmiştir. Denizi sevdirmek için yapılan sergidir" dedi.

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