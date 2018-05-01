GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 15:12

Bursa’da 1 Mayıs kutlamaları

Bursa’da bir araya gelen binlerce işçi, 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı.Bursa’da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla 1 Mayıs coşkusu yaşanıyor. Saat 12.00’den itibaren Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, arama noktasından geçtikten...

Bursa'da 1 Mayıs kutlamaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’da bir araya gelen binlerce işçi, 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı.

Bursa’da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla 1 Mayıs coşkusu yaşanıyor. Saat 12.00’den itibaren Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, arama noktasından geçtikten sonra yürüyüş yerine geldiler. 13.00 gibi başlayan yürüyüşün ardından gruplar ikinci arama noktasının ardından Atatürk Stadyumu Meydanı’na geldi. Yürüyüş esnasında sloganlar atan grup, çeşitli pankartlar açtı. Program, meydanda açıklamalar ve Grup Abdal konseri ile son bulacak.

Öte yandan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yürüyüş yapılan yolu barikatlarla kapatan ekipler, drone ile havadan güvenlik kontrolü sağladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku