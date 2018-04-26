Bursa’da Bilim Festivali coşkusu başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ temasıyla gerçekleştirilen ‘7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali’nin heyecanı başladı. Türkiye’nin alanında en büyüğü olma özelliğini taşıyan Bilim Festivali, 29 Nisan Pazar tarihine kadar birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana temasıyla düzenlenen ‘7. THY Science Expo Bilim Festivali’, TÜYAP Fuar Merkezi’nde coşkulu törenle start aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış programında yaptığı konuşmada, ‘7. THY Science Expo Bilim Festivali’nin değerine işaret etti. Etkinliğin 26-29 Nisan tarihlerinde bilim tutkunlarını bir araya getireceğini söyleyen Başkan Aktaş, yıllar önce ‘Bilim Şenliği’ olarak başlayan organizasyonun bugün ‘Türkiye’nin en büyük bilim festivali’ haline geldiğini vurguladı.

“Katma değeri yüksek üretime ihtiyacımız var”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin en büyük bilim festivaline ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Gerek Bursa’mızdan gerekse yurtiçinden ve yurtdışından öğrencileri ağırlıyoruz. Burada geleceğimiz olan çocuklarımızın yaptıkları çalışmaları icatlarını ve bu manada teknolojik yenilikleri burada birbirleriyle buluşturuyoruz. Burada atölye çalışmaları yapılıyor, bunlar beraberinde yarışma formatında da para ödülleriyle sahiplerini buluyor. Ülkemizin ihracatını arttırması lazım. Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım ve bunu da geleceğimiz olan çocuklarımızla ve teknolojinin şu an çok başında olup inşallah yakın gelecekte önemli işlere imza atacak olan çocuklarımız ve geçlerimizle hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu manada sponsorlarımızın destekleriyle Bilim Teknoloji Festivali’ni gerçekleştiriyoruz. Bu yıl katılım daha üst düzeyde daha ciddi bir yoğunluk var. 150 civarında atölye çalışması burada gerçekleştirilecek. Singapur, Pakistan , Polonya , Taiwan, Suudi Arabistan, Hollanda gibi 8 farklı yabancı ülkeden misafirlerimiz var. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki zaten bir sanayi,ticaret ve ihracat şehri olan Bursa’mıza da ülkemize de bu fuar ciddi bir değer katacak. Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli olmayla alakalı özellikle söylemi var. Yerli otomobil konuşuluyor. Zeytindalı Harekatı’nda ilk kez yerli silahlarımızı denedik. Bu noktada da gördük ki çok güzel şeyler yapabiliriz. Ciddi bir alt yapımız var. Ben bu buluşmanın da bu yerli ve milli oluşuma bir zemin oluşturacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin makus talihi değil herşeyi ithal etmek. İnanıyor ve ümit ediyorum ki buradan yapılan icraatlar, burada ortaya çıkan yenilikler inşallah yakın gelecekte hem ülkemizin ekonomisinin ve ihracatının artışı, hemde bizim dediğimiz teknolojik standartların ortaya çıkışına vesile olacak" dedi

110 binlira ödül

Farklı dallarda yarışmalar olduğunu kaydeden Aktaş, "Yarışmalara göre de bin liradan başlamak kaydıyla farklı kategoride farklı büyüklüklerde para ödüllerimiz de söz konusu. Hem büyükşehir belediyesi olarak hem de sponsorlarımız marifetiyle yapılan bu emeği ve gayreti tabi ki mükafatsız bırakmak istemedik. 4 gün sürecek fuarımız gayet geniş stantlarımız çok rahat bir ortamda gelenlerin rahat ulaşım sağlayıp kolaylıkla gezebilecekleri bir ortam var . Ben hem yurtdışından hem de yurtiçinden misafirlerimizi özellikle beklediğimizi ifade ediyorum. İnanıyor ve ümit ediyorum gelişen sanayileşen ihracat rakamlarını arttıran Türkiye’ye aracılık edecektir. Beraberinde de yerli ve milli sanayimizin kalkınması adına da burada çok önemli destek verilecektir" diye konuştu.

Öğrencilerin hayal etme yeteneği gelişecek

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de konuşmasında, ‘7. Turkish Airlines Science Expo’nun öğrencilerin eğitimine, hayal gücüne ve geleceğe bakışına ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Son yıllarda devlet yatırımında en fazla bütçenin eğitim ve öğretime ayrıldığını ifade eden Dülger, bilgi ve beceriyle donanmış, bugünün teknolojisine hakim bireylerin yetişmesi gerektiğini belirtti. Dülger, Science Expo ile öğrencilerin hayal edebilme yeteneklerinin gelişeceğine değindi.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ar da bilimsel konulara duyarlı gençlerin yetişmesi noktasında ‘7. Turkish Airlines Science Expo’nun önemine vurgu yaparak, festivale destek veren Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Başkan Aktaş, konuşmaların ardından festivali destekleyen kurum ve kuruluşlar ile sponsor firmaların temsilcilerine plaket takdim etti. Başkan Aktaş, daha sonra BTM Koordinatörü Fehim Ferik ile birlikte etkinlik kapsamında açılan stantları gezdi ve öğrencilerle bilimsel çalışmaları hakkında sohbet etti.

Zengin aktivite programı

Bursa’da 4 gün boyunca aktivitelerin yapılacağı bilim festivalinde toplamda 110 bin lira para ödüllü 6 farklı kategoride proje yarışmaları, ‘Meslekler Yarışıyor’ programı ve dünya rekorunun kırılacağı ‘Mangala Turnuvası’ düzenlenecek. İnsansız hava araçları, drone ve bilim gösterilerinin de yer alacağı festival, çok sayıda konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinlik boyunca birçok farklı simülatör de organizasyona renk katacak. ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana konsepti ile düzenlenen proje yarışmalarında çocuk ve genç mucitler kategorisinde 15 ve usta mucitler kategorisinde 20 olmak üzere finale kalan toplam 35 proje belli oldu. Finalist projeler, Science Expo süresince sergilenmeye hak kazandı. İnsansız hava araçları ve drone yarışmasında 50 ekip, autodesk tasarım ve modelleme yarışmasında 25 ekip, mangala yarışmasında 4000 öğrenci ve ‘Meslekler Yarışıyor’da 35 ekip finalde mücadele edecek. Yarışma kapsamında dereceye giren proje sahiplerine bin ile 16 bin lira arasında para ödülü verilecek. Festival boyunca 100 farklı alanda 150’ye yakın bilimsel atölye çalışması gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en büyük bilim-toplum etkinliğine katılanlar, ilgi duydukları alanlarda atölye çalışmalarına katılabilecek.