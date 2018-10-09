Bursa’da bilim sınır tanımıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, özel öğrenme güçlüğü olan kaynaştırma öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Sınır Tanımayan Bilim’ faaliyetine ev sahipliği yapıyor.

Hayata geçirdiği birbirinden farklı projelerle bilimi adeta gündelik hayatın bir parçası haline getirmeyi başaran Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, bir TÜBİTAK Projesi olan Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Sınır Tanımayan Bilim ile kapılarını bu kez özel öğrencilere açtı. Bursa’da ortaokula devam eden 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf hafif seviyede zihnî yetersizlikten etkilenmiş ve özel öğrenme güçlüğü bulunan toplam 40 kaynaştırma öğrencisi, bilimin sırlarla dolu dünyasını keşfetme imkânı buldu. Proje ile özel öğrencilerin, Fen ve teknoloji uygulamaları dersi müfredatına uygun olarak hazırlanan faaliyetlere bire bir ve grup halinde katılarak çeşitli eğitim öğretim yaklaşımları içerisinde yer alan olguları deneyimlemeleri, bilime ve çevreye karşı olumlu tutum geliştirmeleri, merak ve ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin de verildiği projede öğrencilerin birbirleriyle işbirliği yaparak grupla birlikte çalışma, yönergeleri takip etme, verilen görevleri yerine getirme, etkinlik sonucunda ortaya çıkan üründe pay sahibi olma noktasında desteklenerek fen ve teknoloji uygulamalarına daha olumlu yönde bakmaları hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki BTM Koordinatörü Fehim Ferik ile birlikte ‘Küçük dünyalara yakından bakış’, ‘mucitler laboratuvarında keşif’, ‘Tasarla - eğlen - üret’ ve ‘Uzaya kısa bir yolculuk’ başlıklı eğitimleri alan öğrencileri ziyaret etti. Atölye çalışmasında el becerilerini de geliştiren öğrenciler, yaptıkları çalışma hakkında bilgi verdi. Öğrencilerle ayak üstü keyifli bir sohbet imkanı da bulan Başkan Aktaş, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin artık alanında bir marka olduğunu, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan faaliyetle, aslında bilime ulaşmanın hiç de zor olmadığını herkese gösterdiklerini kaydetti.

Başkan Aktaş, etkinliğe katılıp başarılı eserler ortaya koyan öğrencilerle, projede görev alan eğitmenlere katılım sertifikalarını dağıttı.

Türkiye’de ilk

BTM Bilim İletişimcisi Özlem İnan Yosun, uyguladıkları TÜBİTAK projesinin Türkiye’de bilim merkezlerinde uygulanan ilk çalışma olduğunu söyledi. Özel öğrenme güçlüğü ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı almış toplamda 40 öğrenciye değişik aktiviteler yapma imkanı sunduklarını belirten Yosun, “Çok güzel çıktılar alacağımızı düşünüyoruz. Çocuklar bir bilim insanı gibi araştırmayı öğreniyorlar. ‘Ben de yapabilirim’ diyerek kendi özgüvenlerini arttırmaya yönelik bir proje. Bilim merkezimizde bu tarz projeleri uygulamaya devam edeceğiz” dedi.