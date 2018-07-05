Bursa’da gençlerin kamp keyfi başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen yaz kampları başladı.Bursa’da yaz boyunca yaklaşık 2100 gencin faydalanacağı yaz kampları, Gemlik Karacaali Gençlik Kampı ve Kestel Alaçam İzcilik Kampı olmak üzere iki ayrı...

Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen yaz kampları başladı.

Bursa’da yaz boyunca yaklaşık 2100 gencin faydalanacağı yaz kampları, Gemlik Karacaali Gençlik Kampı ve Kestel Alaçam İzcilik Kampı olmak üzere iki ayrı noktada gerçekleştiriliyor. Gemlik’te 13, Kestel’de ise 8 ayrı dönemde gençleri ağırlayacak olan kamplara katılanlar hem tatil yapıyor, hem de kendilerini geliştirme şansı buluyor. 2 Temmuz’da başlayan kamplar, 2 Eylül’e kadar devam edecek ve kampların 4 dönemi de engelli çocuklar için planlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin, Türkiye’nin en büyük zenginliği ve geleceğin emanetçisi olduğunu söyleyerek, “Bursa’da 3 milyon nüfusun 838 bin 735’i, 25 yaş altı gençlerden oluşuyor. Gençlerimiz, en önemli değerimizdir. Eğitim çağındaki gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda doğru yönlendirilmelerini gelecek için çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılıklardan uzak durmaları amacıyla spor ve sanata yönlendirilmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu hedefle, yaz boyunca Gemlik’te ve Kestel’de yaz kamplarında gençlerimizi ağırlıyoruz. Bu kamplara katılan gençler, hem sosyal ve bireysel anlamda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor, hem de yaşamlarına güzel anılar ve güzel dostlar biriktiriyor. Gençlerimizin ilgisi ve memnuniyeti de yaz kamplarının gerekliliğini gösteriyor” diye konuştu.

Kampların güvenli ortamlarda, uzman öğretmenler ve izci liderlerinin de konaklayacağı şekilde organize edildiğini belirten Başkan Aktaş, sağlık personeli ve cankurtaranın da kamplarda hazır bulunduğunu söyledi. Aktaş, anne ve babaların da çocuklarını spora ve sanata yönlendirmelerinin değerine işaret etti.

Gençlerin doğa ve sporla iç içe zaman geçirmesine fırsat veren yaz kampları, 11-13 yaşlar arası için 3’er gün halinde planlandı. Gemlik Karacaali Deniz Kampı, 5’i erkek ve 8’i kız kampı olmak üzere toplam 13 dönem olarak düzenlenirken, her dönemde 85 kişi olmak üzere toplam 1100 gence yaz tatili imkanı sunacak. Temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, kano eğitimi, yüzme, resim, ebru, müzik, dart, masa tenisi, mangala, plaj voleybolu, plaj futbolu ve badminton etkinliklerinin yapıldığı kamp, renkli görüntülere sahne oluyor.

Kestel Alaçam İzcilik Kampı’nda da 11-17 yaş arası gençler, 6’şar gün halinde kalıyor ve burada ise 5’i erkek ve 3’ü kız olmak üzere toplam 8 dönem planlanıyor. Her dönemde 120 kişinin katılacağı kamptan yaz boyunca 960 genç faydalanacak. Burada da dağcılık, temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, ebru, badminton, ata binme, bisiklet, atıcılık, resim, müzik ve dart etkinlikleri gerçekleştiriliyor.