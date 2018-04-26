Bursa’da hedef verimli bütçe, modern şehir

Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, bu hafta Meydancık Mahallesi Tatarlar Camii’nde kurulan Bereket Sofrası’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerini yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendiren Başkan Aktaş, bütçeyi verimli kullanarak Bursa’yı hedefe ulaştırmak istediklerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Bereket Sofrası buluşmaları, bu hafta Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Tatarlar Camii’nde yapıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada; vatandaşlar simit, peynir, zeytin ve çay eşliğinde görüşlerini dile getirdi. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Mahalle Muhtarı Sultan Demirci ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, yapılan hizmetler ve ihtiyaçlar gündeme geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bütün mahallelerin sorumluluk alanlarında olduğunu hatırlatarak, haftanın belirli günlerinde sabah namazından sonra vatandaşlarla buluşarak sıkıntı ve görüşlerini dinlediklerini söyledi. Bursa’nın büyük bir şehir olduğunu ve hızlı büyümeden kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşandığını belirten Başkan Aktaş, insanların taleplerinin sınırsız, belediyelerin bütçelerinin ise kısıtlı olduğunu ifade etti. Eldeki bütçeyi en verimli şekilde kullanarak Bursa’yı hedefe ulaştırmak istediklerini kaydeden Başkan Alinur Aktaş, bu döneme kadar şehirde güzel hizmetlerin yapıldığını, çıtayı daha yukarılara çıkarmak istediklerini söyledi. Bursa’nın hormonlu bir şekilde geliştiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Sıkıntıları bütün olarak ele alırsak, tek sebebi hızlı ve sanayilerle büyümesidir. Zamanında yerleşim yerlerinin dışında planlanan sanayi bölgeleri artık şehrin göbeğinde kaldı. Şehirler de insanlar gibi zamanla gelişir ve büyür. Yaptığınız ve yapamadığınız her hamle, şehrin gelişiminde basamaktır. Bursa’da en çok ulaşım, trafik ve kentsel dönüşüm konuşuluyor. Elimde sihir bir değnek yok. Önümüzdeki sıkıntılar hiçbir zaman mazeret olmamıştır. Bursa dinamik, kaliteli ve mübarek bir şehirdir. Ekip çalışmasıyla sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Mahallenin hayatını, huzurunu, güvenliğini kolaylaştıracak adımlar önceliğimizdir. Talepleri belirli sıraya koymak için bu toplantıları düzenliyoruz" dedi.

Çok konuşup az iş yapmak yerine az konuşup çok iş yapmayı tercih ettiklerini belirten Başkan Aktaş, yapmak kadar yapılan hizmete sahip çıkmanın da önemli olduğunu anlattı. Artık eski Türkiye’nin olmadığını, engellisinden yaşlısına kadar tüm vatandaşlarına sahip çıkan bir ülkenin bulunduğunu aktaran Başkan Aktaş, tüm engellemelere rağmen hedefe doğru emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Mahalle Muhtarı Sultan Demirci ise yaşanılan sıkıntıları birinci ağızdan dile getirme fırsatı sunulduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.