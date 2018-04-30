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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:39

Bursa’da ıspanak hasadı başladı

Türkiye’nin en kaliteli ıspanağının yetiştiği Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ıspanaklar biçilmeye başlandı.Çeltikçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muhtarı Hikmet Avşar, Yenişehir’de 10 gün önce ıspanak hasadına başladıklarını...

Bursa'da ıspanak hasadı başladı
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Türkiye’nin en kaliteli ıspanağının yetiştiği Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ıspanaklar biçilmeye başlandı.

Çeltikçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muhtarı Hikmet Avşar, Yenişehir’de 10 gün önce ıspanak hasadına başladıklarını belirterek, “Bu sene havaların erken ısınması sebebiyle hasat erken başladı. Bir ay boyunca hasat sürecek. Ortalama 580 dönüm tarlada yaklaşık 3 bin ton ıspanak biçeceğiz. Kooperatife ait biçer sayesinde artık bölgede işçilik maliyetleri çok düşecek. Bu tarlayı 300 kişi bir günde bitirirken makine ile burası 3-4 saatte bitiriyor” diye konuştu.

Avşar, “Biçerdöver ile daha kaliteli ürün toplanıyor, fabrikaların istediği şekilde ürünleri topluyoruz.Şu anda sözleşme yaptığımız fabrikalar 340 kuruştan ıspanağı alıyor. Çeltikçi Kooperatifi olarak bölgemizde bulunan dört fabrika ile taahhütname imzaladık. Geçen yıl da fiyat 300 kuruştu. Müstahsile peşin ödeme yapıyoruz. Fiyatlar normal. Çünkü ıspanağın yerine ikinci el fasulye, mısır, brokoli, karnı bahar ekebiliyoruz’ diye konuştu.

Yenişehir Çeltikçi Köyü Kooperatifi olarak sözleşmeli tarımdan yana olduklarını belirten Başkan Hikmet Avşar, ‘En azından başımız ağrımıyor. Mahsulümüzü satacağımız yeri biliyoruz. Paramız garanti. Yenişehir çiftçisini kurtaracak tek şey sözleşmeli tarımdır” diye konuştu.
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