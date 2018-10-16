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16 Ekim 2018 Salı 15:36

Bursa’da kentsel dönüşüm şehir merkezine taşınıyor

Yunuseli Mahallesi’nde kat karşılığında kentsel dönüşüm projesi başlatan Osmangazi Belediyesi, inşa edilecek daireleri şehir merkezindeki kentsel dönüşüm sahasında yer alan lojmanlar ile takas edecek.Osmangazi Belediyesi, muhtemel bir deprem...

Bursa'da kentsel dönüşüm şehir merkezine taşınıyor
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Yunuseli Mahallesi’nde kat karşılığında kentsel dönüşüm projesi başlatan Osmangazi Belediyesi, inşa edilecek daireleri şehir merkezindeki kentsel dönüşüm sahasında yer alan lojmanlar ile takas edecek.

Osmangazi Belediyesi, muhtemel bir deprem anında depremin zararlarını asgariye indirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Soğanlı Mahallesi’nde hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi ile yüzlerce insanın sağlam ve güvenli konutlarda oturmasını sağlayan Osmangazi Belediyesi, şehir merkezinde çeşitli kurumlar tarafından kullanılan lojmanları kentsel dönüşüme dahil etmek için çalışma başlattı. Yunuseli Mahallesi’nde kat karşılığında başlatılan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Osmangazi Belediyesi’ne ait arazi üzerine depreme dayanıklı modern konutlar inşa edilecek. Osmangazi Belediyesi, inşa edilecek rezerv daireleri, mülkiyeti Millî Emlâk’e ait olan ve çeşitli kurumlar tarafından kullanılan lojmanlar ile takas edecek. Şehir merkezinde kentsel dönüşüm sahası içerisinde yer alan lojmanlar, takasın ardından Osmangazi Belediyesi tarafından yıkılacak. Elde edilen araziler üzerinde yeni kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yunuseli Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi. Şantiye alanını gezen Başkan Dündar, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ve kentsel gelişim bölgelerimizle yeni bir şehir inşa ediyoruz. Yunuseli Mahallesi’nde belediyemize ait arazi üzerinde kat karşılığında kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Burada rezerv daireler inşa ediyoruz. Buradaki daireleri şehir merkezindeki kentsel dönüşüm sahasında bulunan lojmanlar ile takas edeceğiz. Bu takas için kurumlarla görüşme halindeyiz. Şehir merkezinde olan bu lojmanların belediyemiz tarafından takas yoluyla kullanılması ve elde edilen arazinin kentsel dönüşüme sokulması, şehir merkezinde yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturacak” dedi.
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