Bursa’da su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Osmangazi’nin Hamitler Mahallesi, Cem Sultan ve Albayrak Cadde civarlarında kanalizasyon çalışması yapılacağı için 27 Nisan Cuma ile 3 Mayıs Perşembe tarihleri, 08.00 ile 19.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Mustafakemalpaşa ilçesinde ise Lalaşahin, Orta, Züferbey, Dere, Cumhuriyet, Adalet, Tatkavaklı Mahallesi ve civarında 2 Mayıs Çarşamba günü 08.00 ile 23.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.