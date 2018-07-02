Bursa’da su kesintisi

Bursa’nın Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Nilüfer’in İrfaniye Mahallesi’nin bir kısmı, Sülüklü Mahallesi tamamı ile Gökçeköy Mahallesi 1. Cadde ve civarında, 3 - 5 Temmuz tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Yıldırım ilçesinde de 75. Yıl, Bağlaraltı, Yiğitler ve Fidyekızık mahallelerinin bir kısmı ve civarında 4 - 21 Temmuz tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.