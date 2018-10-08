Bursa’da tiyatro ve sinema rüzgârı esecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2018-2019 sanat sezonunda sanatseverleri tiyatro oyunları ve sinemayla buluşturacaklarını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Sinema Tiyatro 2018-2019’ tanıtım toplantısında, şehrin kültür ve sanat değerine dikkati çekti. Aktaş, “Sanayi, tarım ve turizmiyle dikkat çeken Bursa’nın, kültürel değerlerinin daha da öne çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

Aktaş, kültür ve sanata verilen emeğin, şehrin ve ülkenin geleceğine değer kattığını ifade ederek, “Bursa’da herkes, kültür ve sanatla buluşsun istiyoruz. Bu şehrin daha yaşanabilir bir il olmasında kültür ve sanatın katkısı büyüktür. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’mızın kültürel zenginliğinin ön plana çıkması noktasına çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 2006 yılından bu yana kültür ve sanatı geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştığını anlatan Başkan Aktaş, Şehir Tiyatrosu’nun 2017 yılında 52 oyun sergilediğini, bu yıl içinde de 85 oyunda 8 bin seyirciyi misafir ettiğini belirtti. Bu yıl 237 sinema gösteriminden 16 bine yakın izleyicinin faydalandığını kaydeden Başkan Aktaş, 2018-2019 sanat sezonunun da bu gün itibariyle açıldığını hatırlattı.

Başkan Aktaş, Şehir Tiyatrosu’nun yeni sezon programını anlattığı açıklamasında, “Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda Musahipzade Celal’in yazdığı ve yönetmenliğini Altuğ Görgü’nün yaptığı ‘Fermanlı Deli Hazretleri’ ile perdeyi açıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İstanbul’da geçen bir hikâyenin anlatıldığı oyun, Tayyare Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Şehir Tiyatrosu’nun bir diğer oyunu ise Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Gulyabani’si Oyun, Görükle Gençlik Merkezi ve Tayyare Kültür Merkezi’nin yanında, 17 merkez ilçede sezon boyunca sahnelenecek. Euripides’in 2400 yıl önce yazdığı ‘Troyalı Kadınlar’ oyunu da Aralık itibariyle Tayyare Kültür Merkezi’nde ve Görükle Gençlik Merkezi’nde sahnelenecek” şeklinde konuştu.

Çocuklara özel oyunlar

Başkan Aktaş, Şehir Tiyatrosu’nun ustalıkla sahnelediği üç çocuk oyununun da Ekim, Kasım ve Aralık aylarında seyirciyle buluşacağını hatırlatarak, “Altuğ Görgü’nün 6 yaş ve üzeri yaş grubu için uyarladığı ve yönettiği ‘Sinbad’ Ekim ve Kasım ayı boyunca her Çarşamba Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Provaları henüz devam eden diğer çocuk oyunu ‘Palavracı’ ise 20 ve 27 Kasım Salı günleri Görükle Gençlik Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, Aralık boyunca her Çarşamba da

Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelenecek” dedi.

Bursa’da 17 merkez ilçede, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’ne bağlı kültür merkezlerinde, Kasım ve Aralık’ta her Pazartesi de çocukların ‘Masal Gezginleri’ oyununu izleyebileceğini belirten Başkan Aktaş, “4 yaş ve üzeri gruplara yönelik olarak uyarlanan oyun, ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ adlı masalı hiç görmediğimiz bir şekilde yorumlayacak. Yine ‘Macbeth’ oyunu da Ocak ayından itibaren Görükle Gençlik Merkezi’nde sahnelenecek” diyerek oyunların yıl içinde periyodik olarak sahneleneceğini dile getirdi.

‘Genç Sahne’

2018-2019 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun, Tayyare Kültür Merkezi ve Görükle Gençlik Merkezi’nde ‘Genç Sahne’ tiyatro kursunu açacağını sözlerine ekleyen Başkan Aktaş, kurum oyuncuları tarafından, katılımcılara, oyunculuk, tiyatro tarihi ve diksiyon gibi alanlarda eğitimler verileceğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilecek sinema etkinliklerini de paylaşan Başkan Aktaş, “Tiyatro ve sinemaya gönül verenlerin merakla beklediği 2018-2019 sanat sezonunda, zengin bir içerikle hazırlanan sinema etkinliklerimizi, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü bünyesindeki Karagöz Sinema Atölyesi tarafından gerçekleştiriyoruz. Karagöz Sinema Atölyesi bugüne kadar film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, ‘Yaşayan Sinema’ etkinliklerinde sinemanın duayenleriyle söyleşiler, vizyona girmiş filmler için özel gösterimler, yarışmalar ve festivaller yaptı. Bu çalışmaların artarak sürmesini hedefliyoruz” dedi.

Karagöz Sinema Atölyesi’ndeki çalışmalara 2012 yılından bu yana yaklaşık 5000 sinema meraklısının katıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, bazı katılımcıların kendi senaryolarını yazıp oynayıp kendi ürünlerini ortaya çıkardığını, kimilerinin de sinemayı meslek olarak seçip sektörde çalışmaya başladığını ifade etti.

Bu yıl atölye çalışmalarının Görükle Gençlik Merkezi’nde yapılacağını anlatan Başkan Aktaş, “Atölye çalışmaları kapsamında kamera önü oyunculuk, senaryo ve skeç yazarlığı ve film tefekkürü kursları olmak üzere atölye çalışmaları planlandı. Bu kurslar sonunda kendi eserlerini ortaya koyacak bir genç neslin, sinema adına Bursa’ya katkıları olacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sinema şenliği

Başkan Aktaş, film gösterimlerinin Tayyare Kültür Merkezi’nde ve Görükle Gençlik Merkezi’nde yapılacağını söyleyerek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak eski adı Tayyare Sineması olan Tayyare Kültür Merkezi’nde animasyon ve çocuk filmleri gösterimleri yapılırken, 2011 yılından 2016 yılına kadar toplam 100 bin yetişkin ve çocuk gösterilen filmleri takip etti. Tayyare Kültür Merkezi’nin restorasyonundan sonra sinema cihazımız yenilendi. Son sistem sinema makinemiz ile artık 3 boyutlu filmler de dâhil olmak üzere film gösterimleri kaldığı yerden devam ediyor. Tayyare Kültür Merkezi’nde her salı, perşembe, cuma ve pazar günleri çocuklarımıza yönelik animasyon film gösterimleri yapılacak ve gösterimler okul sezonu boyunca devam edecek” açıklamasını yaptı.

Görükle Gençlik Merkezi’ndeki film gösterimlerinin hem çocuklara yönelik animasyon filmleri hem de yetişkinlere yönelik filmler şeklinde olacağını söyleyen Başkan Aktaş, gösterimlerin ilk etapta ücretsiz olarak izlenebileceğini belirtti.