Bursa’da yıldırım düştü 2 dekar alan kül oldu

Bursa’nın dağ ilçesi Orhaneli’de gece yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınında 2 dekar ormanlık alan kül oldu.Edinilen bilgileye göre Bursa’nın Orhaneli ilçesi ile Mustafakemalpaşa ilçesi orman sınırında Letafet köyü bakacak...

Bursa’nın dağ ilçesi Orhaneli’de gece yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınında 2 dekar ormanlık alan kül oldu.

Edinilen bilgileye göre Bursa’nın Orhaneli ilçesi ile Mustafakemalpaşa ilçesi orman sınırında Letafet köyü bakacak tepesinde ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Orhaneli Orman İşletme ekipleri gece 11:00’da başlayan yangını gece 02:00’da kontrol altına aldı.

Yıldırım düşmesi sonucu örtü yangını şeklinde devam eden alevlerin ormana kadar ulaştığını belirten Orhaneli Orman İşletme Müdürü Sadettin Özer,” Ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesi olmasa veya geç kalınsa çok büyük bir yangın meydana gelebilirdi. Ekiplerimiz gece hızlı bir şekilde yaklaşık 3 saatte yangını söndürerek kontrol altına almışlardır. Yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü’ diye konuştu.