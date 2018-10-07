Bursa’da zamlı ekmek tarifesi devam ediyor

Bursa’da 1,5 aydır devam eden zamlı ekmek tarifesi valilik tarafından geri alınsa da fırıncılar halen zamlı tarifeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara’da ekmek fiyatlarına yapılmak istenen zam iptal edilmesine rağmen Bursa’da vatandaş valiliğin...

Bursa’da 1,5 aydır devam eden zamlı ekmek tarifesi valilik tarafından geri alınsa da fırıncılar halen zamlı tarifeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara’da ekmek fiyatlarına yapılmak istenen zam iptal edilmesine rağmen Bursa’da vatandaş valiliğin iptal kararına rağmen zamlı ekmek yemeğe devam ediyor.

Valiliğin 250 gram olarak belirlediği 1,25 liralık eski fiyatın devam edeceğini açıklayıp fiyatı 25 kuruş geri çekmesine rağmen fırıncılar, esnaf odasından kendilerine yazılı açıklama yapılmadığı gerekçesiyle ekmeği 1.5 liradan satmaya devam ediyor.

Tüm Türkiye’de uygulanan fiyat tarifesinin aksine ekmeği zamlı aldıkları için isyan eden Bursalılar valiliğin konuya bir an önce el atmasını istedi. Ankara ve İstanbul’da ekmeğe yapılmak istenen zamların durdurulmasının ardından yaklaşık 1 aydır 250 gram ekmeği 1.5 liradan tükettiklerini belirten vatandaşlar, "En pahalı ekmek Bursa’da satılıyor" diye konuştu.

Haşimişcan Caddesi üzerindeki bir simit fırını sahibi, simide 1.75 TL tarife gelmesine rağmen 1.50 TL’den verdiklerini belirterek, "Tahinli pideyi de 2.50 TL’ye mal edip aynı fiyattan satıyoruz. Kutuları daha önce 85 kuruşa yapıyorduk şimdi 1.50 TL oldu. Devletimizin fırıncılara değil öncelikle kağıt ve poşete zam yapanları bulsunlar yani holdinglerin üstüne gitsinler. Biz de millete ucuz verelim bunu. Büyük toptancıları ve fabrikaları takip etsinler çünkü biz de bunları ucuz satmaktan yanayız. Tahinli pidenin içindeki malzemenin kilosu 18 TL ve 1 tanesinin bana 2.30 TL’ye maliyeti var bana. Bu 3 TL oldu ama ben yine 2.50 TL den satıyorum. Zam yapmayacağım zam yapmak istemiyorum, bu fiyatlara devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Simit kuyruğundaki bir vatandaş da "Biz gidip 1.25 TL olacağı emri var diyoruz ama bize daha yazı gelmedi diyorlar" diye konuştu.