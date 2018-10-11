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11 Ekim 2018 Perşembe 14:37

Bursagaz çalışanları ve aileleri şenlikte buluştu

Türkiye’nin en büyük doğal gaz şirketlerinden Bursagaz, çalışanları ve aileleri için şenlik düzenledi. Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 650 kişinin katıldığı şenlik, çocuklara ve büyüklere...

Bursagaz çalışanları ve aileleri şenlikte buluştu
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Türkiye’nin en büyük doğal gaz şirketlerinden Bursagaz, çalışanları ve aileleri için şenlik düzenledi. Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 650 kişinin katıldığı şenlik, çocuklara ve büyüklere özel oyunlar, dans gösterileri ve konser ile renkli görüntülere sahne oldu.

Güvenilirlik ve mükemmellik değerleri doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli olarak artıran Bursagaz, sektördeki başarısının en temel nedenlerinden biri olarak gördüğü çalışan mutluluğu ve memnuniyetine verdiği önemle dikkat çekiyor. Şirket, çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı “Bursagaz Şenliği” düzenledi. Bir araya gelmelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, “Yılda bir kez düzenlediğimiz bu şenliği çok önemsiyorum. Çalışanlarımızla işimizin dışında bir araya gelmek, aileleriyle tanışmak ve birlikte eğlenmek gerçekten çok keyifli. Çalışanlarımızın yakınları da eşlerinin, anne, babalarının, çocuklarınınkimlerle çalıştığını görme fırsatı buluyor ve burada çok güzel dostluklar kuruluyor. Bursagaz Şenliği her yıl sabırsızlıkta beklediğimiz bir etkinliğe dönüştü” dedi.

Bursagaz’ın Nilüferköy yerleşkesinde düzenlenen ve yaklaşık 650 kişinin katıldığı programda eğlence dolu anlar yaşandı. Çocuk ve yetişkinlere özel oyunlar, sürpriz hediyeler, şişme oyun parkurları ve zumba gösterisi ile eğlenen çalışanlar, leziz ikramların tadını çıkardı. Şenlik, katılanların dans ettiği konserle son buldu.
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