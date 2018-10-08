Bursagaz, muhtar dernekleri ile buluştu

Bursagaz yetkilileri, kış öncesinde güvenli gaz kullanımına dikkat çekmek için muhtar derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.Bir milyona yaklaşan abone sayısıylaTürkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Bursagaz,...

Bursagaz yetkilileri, kış öncesinde güvenli gaz kullanımına dikkat çekmek için muhtar derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir milyona yaklaşan abone sayısıylaTürkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Bursagaz, kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre kadar her kesimle bir araya gelerek iş birliklerine imza atıyor. Bursagaz bu kapsamda son olarak, muhtar derneklerinin başkanlarını ağırladı. Genel müdürlük binasından gerçekleştirilen toplantıya Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, Genel Müdür DanışmanıMehmet Yaşar Çerçi, Müşteri Hizmetleri Müdürü ve ilgili birimlerin yöneticileri katıldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını en yakından bilen kişilerin muhtarlar olduğunu söyleyen Rapp, “Vatandaşlar birçok konuda muhtarları ile dertlerini paylaşıyor. Muhtarların vatandaş ile aramızda sağlam bir köprü olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Bursagaz olarak muhtarlar ile irtibat hâlinde olmak ve çeşitli konularda iş birlikleri yapmak istiyoruz.Şirketimizin birlikte, sorumlu ve güvenilir ilkeleriyle de örtüşüyor. Kış mevsimine yaklaşmamız sebebiyle güvenli doğal gaz kullanımı konusunu olarak masaya yatıracağız. Her yıl bilhassa bu dönemde çeşitli iletişim kanallarını kullanarak ‘Güvenli doğal gaz kampanyası’ düzenliyoruz. Muhtarlar aracılığıyla kampanyamızın çok daha geniş kesimlere yayılacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de iş birliklerimizin artarak süreceğini umuyoruz” dedi.

Toplantıda Bursagaz ile muhtar dernekleri arasındaki iletişimin artırılması ve güvenli doğal gaz kampanyası konuşulurken, dernek başkanları, vatandaşlardan gelen talepler hakkında Bursagaz yöneticilerini bilgilendirerek çözüm tekliflerini paylaştı.