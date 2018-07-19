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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:18

Bursalı hacılar mukaddes topraklara uçtu

Hac farîzasını yerine getirmek için Bursa ve ilçelerinden yola çıkan 300 hacı adayı dualarla uğurlandı.Bursa ve ilçelerinden acenteler vasıtasıyla mukaddes topraklara giden 300 hacı adayı Yenişehir Havalimanı’ndan dualarla uğurlandı....

Bursalı hacılar mukaddes topraklara uçtu
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Hac farîzasını yerine getirmek için Bursa ve ilçelerinden yola çıkan 300 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Bursa ve ilçelerinden acenteler vasıtasıyla mukaddes topraklara giden 300 hacı adayı Yenişehir Havalimanı’ndan dualarla uğurlandı. Yetkililer, ”Yenişehir Havalimanı’ndan 300 hacı adayımız ile birlikte mukaddes topraklara gitmek için yola çıkıyoruz. Toplam 45 gün sürecek olan hac vazifemizde 7 gün Medine, 38 gün Mekke’de kalacağız. Türkiye’den bu yıl ilk hacca giden kafile nasipse biz olacağız” diye konuştu.

Hacca gidecek olan vatandaşlar “Çok mutluyuz, Allaha şükürler olsun. Rabbim herkese nasip etsin” dediler.
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