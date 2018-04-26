Bursa’nın en genç vekil adayı

24 Haziran Pazar günü Türkiye’nin geleceğine giden yolda önemli kapıları aralayacak olan tarihi seçimler öncesinde milletvekilliği aday adayları ortaya çıkmaya başladı. Gençler de siyasete soyunuyor. Bursa’da 18 yaşındaki Arif Bekir Dangaç, AK Parti İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusu yaptı.

Bursa’nın en genç milletvekili aday adayı AK Parti’ye müracaat etti.

Bursa’nın en genç milletvekili aday adayı AK Parti’ye müracaat etti.24 Haziran Pazar günü Türkiye’nin geleceğine giden yolda önemli kapıları aralayacak olan tarihi seçimler öncesinde milletvekilliği aday adayları ortaya çıkmaya başladı....

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