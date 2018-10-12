Bursa’nın hedefi ‘güvenli doğalgaz kullanımı’

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin doğalgaz tesisatlarında can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurların önüne geçmek için BURSAGAZ ile birlikte gerçekleştirdiği ‘güvenli doğalgaz kullanımı’ kampanyası başladı.Bursa Büyükşehir...

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin doğalgaz tesisatlarında can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurların önüne geçmek için BURSAGAZ ile birlikte gerçekleştirdiği ‘güvenli doğalgaz kullanımı’ kampanyası başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BURSAGAZ Genel Müdürü Markus Rapp’in iştirakiyle Tayyare Kültür Merkezi’nde kamuoyuna tanıtılan ‘güvenli doğalgaz kullanımı’ kampanyası, Bursa’nın daha yaşanabilir bir şehir olmasını hedefliyor. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe ulaştırmayı hedeflediğini belirterek, Bursagaz’ın güvenli doğalgaz kullanımı kampanyasını anlattı. Bir milyona yaklaşan abone sayısıyla Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketleri arasında yer alan Bursagaz’ın il genelinde 7 ilçede hizmet verdiğini anlatan Başkan Aktaş, “Bu yıl yeni lisans alınan dört dağ ilçesiyle birlikte Bursagaz’ın hizmet alanı 11 ilçeye yükselecek. Bursagaz, şehirde hizmet vermeye başladığı yılından bu yana güvenli doğal gaz kullanımı konusuna büyük önem veriyor” dedi.

Başkan Aktaş, tüketicilerine karşı büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışan Bursagaz’ın, 2015 yılından bu yana kampanyalar gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Doğal gaz kullanımının artmaya başladığı sonbahar dönemi itibariyle çalışmalar gerçekleştiriliyor ve yıl boyu sürdürülüyor. Sloganı, ‘Ailenizin güvenliği sizin elinizde’ olan kampanya boyunca, şehirdeki kurum, kuruluş ve şirketlerle iş birlikleri gerçekleştiriliyor. Muhtar dernekleri başkanları ile yapılan toplantıda da bu konuya öncelik verildi. Bu işbirlikleri, Bursagaz’ın ‘birlikte’, ‘sorumlu’ ve ‘ileride’ ilkeleriyle de direkt olarak örtüşüyor. Kampanya boyunca, iş yerleri, dernek ve odalarda güvenli doğalgaz kullanımı ile ilgili bilgilendirici eğitim ve konferanslar gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, kampanyanın duyurulması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için kişiye özel mektuplar, açıkhava ve gazete reklamları, basın bültenleri, şirket araçlarının giydirilmesi, sosyal medya kanalları ve web sitesi, termal faturalardaki mesajlar, broşür dağıtımları, çağrı merkezi ile bilgilendirme, müşteri bilgilendirme bültenleri, sanayide güvenli doğal gaz kullanımı sms gönderimleri ile diğer kurumlar ile işbirliği halinde çalışmalar yapıldığını da anlattı.

Doğalgaz kullanımına dikkat

Güvenli doğalgaz kullanımı için bacaların bakımının ve temizliğinin periyodik olarak her yıl yaptırılması ve cihazların bakımının her yıl yetkili servislere yaptırılması gerektiğine değinen Başkan Aktaş, “Bacalı cihazın baca sensörünün çalışıp çalışmadığının yetkili servise mutlaka kontrol ettirilmesi, havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması, Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatlara kesinlikle müdahale edilmemesi, doğal gaz tesisatlarına sertifikalı firmalar aracılığıyla bakım yaptırılması (sertifikalı firmalara www.bursagaz.com adresinden ulaşabilir), bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyunmaması ve mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurulması gerekiyor. Bacalı yakıcı cihaz ile baca arasındaki bağlantı, paslanmaz çelik malzeme olmalı. Mutfaklarda bacalı cihazların bağlandığı bacalara aspiratör bağlanmaması, banyolarda kesinlikle bacalı cihaz kullanılmaması, yakıcı cihazlara ait esnek bağlantı parçasının sızdırmazlık özelliğinin sık sık kontrol edilmesi, yakıcı cihazlarda farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servis ile iletişime geçilmesi önemlidir” diye konuştu.

Tedbirli olalım

Lodoslu havalarda bacalı cihazların kapatılması konusunda uyarıda bulunan Başkan Aktaş, “Güvenlik için yetkili servislerden hizmet alınması gerekiyor. Doğal gaz kullanıcılarının baca temizliğini düzenli olarak yapması ve baca montajının yalnızca yetkili servisler tarafından yapılması büyük önem taşıyor. Doğal gaz piyasası iç tesisat yönetmeliğinin 6. maddesine göre, iç tesisatta izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, proje dışı tesisat yapımı ve bakımsızlık gibi durumlardan doğabilecek zararlardan dağıtım ve iletim şirketleri sorumlu tutulamıyor. Günümüzde doğal gaz, dünyanın birincil enerji tüketiminin dörtte birini karşılıyor ve önümüzdeki

20 - 30 yıl içinde, bu oranın yarı yarıya olması öngörülüyor” dedi.

Başkan Aktaş, doğal gazın temiz bir enerji kaynağı olarak dünyayı korumasının yanı sıra kömüre göre yüzde 59 ve elektriğe göre de yüzde 71 tasarruf sağladığını sözlerine ekledi. İmar barışı kapsamına girecek alanlarda da güvenli doğalgaz kullanımı konusunun değerlendirileceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tüm Bursa’nın doğalgazla tanışmasını arzu ediyoruz. Sanayi şehriyiz, yoğun konutlaşmanın olduğu Bursa’da muhtarlarımızın da güvenli doğalgaz kullanımını desteklemesi önemli” açıklamasını yaptı.

“En önemli konu insan sağlığı”

BURSAGAZ Genel Müdürü Markus Rapp da detaylarıyla ilgili bilgiler verdiği kampanyaya desteklerinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür ederek, “Güvenli doğalgaz kullanımı 2018 kampanyamızı bugün başlatıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini hissetmek çok önemli. Bu kampanyanın, bu destekle geçmiş yıllara oranla daha etkili olacağını düşünüyorum. Kampanya ile Bursa’da toplamda 13 milyon kişiye ulaşacağız ve herkes en az 3 kez güvenli doğalgaz kampanyasına dair bilgileri görmüş olacak. Sağlık, eğitim ve güvenlik müdürlükleriyle de birlikte çalışıyoruz. Muhtar dernekleriyle ilk kez bir aradayız ve bu adım da kampanyanın güvenilirliğini artırıyor” şeklinde konuştu.

Kampanya ile doğalgaz abonelerini bilgilendirmeyi hedeflediklerini anlatan Rapp, “Kampanyamızın ana konusu, doğalgazın doğru şekilde kullanılmasıdır. Hayatta en önemli konu insan sağlığıdır. Bu nedenle doğalgaz kullanımında doğru davranışların bilinmesini önemsiyoruz. İhtiyaç duyulması halinde, aboneler, acil durumlarda Bursagaz 187 Doğal Gaz Acil hattına ulaşılabilirler” ifadesini kullandı.