Bursaspor taraftarları umreye gitti

Umre yapmak için kutsal topraklara giden 110 Bursaspor taraftarı sabah saatlerinde dualarla uğurlandı.Bursasporlu 110 kadın ve erkek umre yolcusu, Osmangazi Belediyesi Doğanbey Otoparkında yapılan duaların ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük,...

Umre yapmak için kutsal topraklara giden 110 Bursaspor taraftarı sabah saatlerinde dualarla uğurlandı.

Bursasporlu 110 kadın ve erkek umre yolcusu, Osmangazi Belediyesi Doğanbey Otoparkında yapılan duaların ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve aileleri tarafından uğurlandı.

Sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalık grup için Kur’an-ı Kerim okunup ardından dualar edildi. Vali İzzettin Küçük grubun çok güzel bir girişimde bulunduğunu belirtirken, “110 kardeşimiz bugün 12 günlük bir yolculuğa çıkıyor. Bütün hayat boyunca yaşanacak en anlamlı, en kutsal yolculuk, Allah’ın evine yapılacak yolculuktur. Allah’ın evini, Peygamberimizi ziyaret edecekler, Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Taraftarlar daha sonra otobüslere binerek yola çıktı.