Bursa’ya panoramik keşif

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Bursa’da devam eden ve planlanan yatırımların yanı sıra trafikte sıkıntı yaşanan bölgeleri havadan inceledi.

Göreve geldiği günden bu yana Bursa’da yaşanan sorunların tespitine ve bunların çözümüne yönelik hummalı çalışmalar yapan Aktaş, geçtiğimiz hafta metronun en yoğun olduğu saatlerde incelemelerde bulunarak, vatandaşların taleplerini dinlemesinin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile devam eden ve planlanan yatırımları havadan inceledi. Bursa Büyükşehir Belediyesinin devam eden ve yeni planlanan yatırımları hakkında Çavuşoğlu’na bilgi veren Aktaş, helikopterle bir saat süren inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Bursa, hızla büyüyen bir şehir. Bursa’da sokağa çıktığınızda kime sorarsanız sorun ilk madde ulaşım, trafiğin durumu, toplu ulaşımın kalitesi, hızı ve fiyatı ile ilgili sıkıntıdan bahsediliyor. Ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bursa’ya, genel bir fotoğrafa dikey olarak da bakalım istedik. Faydalı bir gezi oldu. Notlarımızı aldık, insanımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalarla yeni dönemin farkını hissettireceğiz” dedi.

Aktaş, yapılan çalışmaların olumlu etkilerinin olacağını ifade ederek, “Bugün ve bundan sonra yapılacak çalışmalar da uzun yıllar olumlu etkilerini hissettirecektir. Hem merkezi hükümet imkanlarını, hem Büyükşehir Belediyesi imkanlarını ve hem de hayırseverler, yap-işlet-devret ve iş adamları imkanlarını kullanacağız, hep birlikte adım atacağız” ifadesini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız ile paylaşacağız”

Aktaş, Bursa için verimli adımlar atılacağını belirterek, “Bugüne dek tespitlerim vardı ama bizatihi görmek de iyi oldu. Bu incelememizin ardından, şehrin doğusundaki, çalışması durdurulan İsabey Katı Atık Toplama İstasyonu, Vakıf’taki 250 dönümlük park, Kestel’deki su fabrikası olduğu alan, şehrin batısındaki kentsel dönüşüm ve Nilüfer’deki durumu, stadyum ve Acemler civarındaki yoğun trafik sirkülasyonundaki sıkışıklıkları, kuzey ve güney hattındaki T2 hattı ve buna bağlantılı yolların durumunu genel anlamda değerlendirdik. Aldığımız notları bir bir hayata geçirmek durumundayız. Bu izlenimlerimizi Cumhurbaşkanımızla da paylaşıp inşallah Bursa’yı layık olduğu yere daha fazla götürmek adına el birliğiyle, hükümet ve yerel idare olarak büyük bir güç birliğiyle hareket edeceğiz. Bursa’nın yarınları daha güzel olsun” diye konuştu.

“Öncelik ulaşım”

Tüm Bursalıları her zaman istişareye davet eden Aktaş, ulaşımla ilgili atılacak adımlardan bahsettiği açıklamasında, “Programda olan kavşaklar, ulaşım dairesi ile revize edilen kavşaklar, genişletmeye çalıştığımız yollar var, fayda maliyet analizi de yapıyoruz. Sadece ulaşım odaklı havadan bir inceleme daha yapacağız” diyerek, BURULAŞ ve Ulaşım Dairesi ile beraber hayata geçirilmesi planlanan yeni bir çalışmayı da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını anlattı.



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Aktaş, Bursa’da ulaşımın önemine vurgu yaparak, “Bursa, ulaşımı konuşuyor, trafiğin yoğunluğunu, ulaşımın kalitesini, toplu ulaşımın fiyatını Bunlarda iyileştirmeler yapılması lazım, tabii ki plan dahilinde İndirim yapacağımızı söyledik. Bursa gibi hızlı büyüyen yoğun şehirlerde trafik maalesef kaçınılmaz bir gerçek ama yapacağımız uygulamalarla bunu minimilize etmek lazım. Sabah, akşam ve hafta sonu belirli saatlerin pik saatler olduğunu unutmamak lazım. Kesinlikle yapılabilecek önemli dokunuşlar ve hamlelerimiz olacak” şeklinde konuştu.