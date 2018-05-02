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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:37

Bush’a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu

11 Eylül 2011’de Irak’ta kitle imha silahları olduğu iddiasıyla zamanın Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’i devirmek için Irak’ı işgal eden ABD Başkanı George W. Bush’a 2008’de Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile yaptığı bir basın toplantısında ayakkabı fırlatarak meşhur olan Iraklı gazeteci, Irak parlamentosuna seçilmek için milletvekilliğine adaylığını koydu.

Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu
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11 Eylül 2011’de Irak’ta kitle imha silahları olduğu iddiasıyla zamanın Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’i devirmek için Irak’ı işgal eden ABD Başkanı George W. Bush’a 2008’de Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile yaptığı bir basın toplantısında ayakkabı fırlatarak meşhur olan Iraklı gazeteci, Irak parlamentosuna seçilmek için milletvekilliğine adaylığını koydu.

Irak doğumlu gazeteci Muntazar el-Zeydi, zamanın Irak Başbakanı Maliki ile birlikte basın toplantısı yaptığı sırada Bush’a ayakkabı fırlatırken “Bu sana Irak halkından veda öpücüğü köpek” diye bağırdı.

Bush, atılan ayakkabıyı görüp kafasını yana çekerek ayakkabının isabet etmesini önlemişti. Bush, bu hareketin bir kimsenin dikkati kendi üzerine çekme yöntemi olduğunu söylemişti.

2008’de ülkeyi ziyaret eden bir devlet başkanına saldırmak suçundan 9 aylık hapis cezası alan ve 2009 yılında iyi halden salıverilen Muntazar el-Zeydi, 2011 yılına kadar ülke dışında yaşamıştı.

Muntazar el-Zeydi’nin, Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak başbakanlık, başkanlık ve parlamento seçimi için milletvekilliğine adaylığını koyduğu belirtildi.

Muntazar el Zeydi, adaylığını Twitter hesabında yayımladığı bir video görüntüsüyle açıkladı. Zeydi açıklamasında özetle şöyle konuştu: “Sevgili Iraklı kardeşlerim. Uzun seneler ülkemden ayrı olarak yaşadıktan sonra memleketim Irak’a kesin dönüş yaptım. Şimdi, Islah için Yürüyüş Hareketi listesinden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Bildiğiniz gibi zalimlere karşı mazlumun yardımcısı olacağım.”
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