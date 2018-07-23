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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:40

BUSKİ’den Yenice’ye su deposu

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İnegöl Yenice’ye inşa edilen ‘su deposu ve isale hattı’ ile mahallenin su ihtiyacına cevap verilmesi hedefleniyor.Şehrin her köşesinde kesintisiz ve temiz içme suyu temini...

BUSKİ'den Yenice'ye su deposu
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İnegöl Yenice’ye inşa edilen ‘su deposu ve isale hattı’ ile mahallenin su ihtiyacına cevap verilmesi hedefleniyor.

Şehrin her köşesinde kesintisiz ve temiz içme suyu temini için çalışmalarına devam eden BUSKİ, İnegöl’ün Yenice Mahallesi’nde 2 bin 500 metreküp hacme sahip su deposunu da faaliyete alıyor. Depoya gelen terfi hatları ile tahliye ve şebeke hatları dahil olmak üzere toplam 10 kilometrelik hattın yenilendiği yatırım, yaklaşık 4 milyon TL değerinde. BUSKİ tarafından, Yenice’de inşa edilen su deposuyla halkın su sıkıntısı çekmeyeceği müjdeleniyor. Bursa’da hizmetin en iyisini sunabilmenin gayretiyle çalışmalarına hız veren BUSKİ, ilave su deposu inşaatlarına da devam ediyor.
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