BÜSTKİD ve TURYAP’tan ortak sosyal sorumluluk projesi

Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Derneği (BÜSTKİD), gayrimenkul sektörünün önemli firmalarından TURYAP Büyükçekmece ortak bir sosyal sorumluluk projesi imzaladı. Anlaşmaya göre şirket, gayrimenkul alım/satım veya kiralamaları üzerinden elde ettiği gelirin yüzde 5’ini BÜSTKİD’e, yüzde 20’si de ilgili üye kuruluşa olmak üzere toplamda yüzde 25’ini bağış olarak ödeyecek.

Büyükçekmece’de 46 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Derneği (BÜSTKİD), gayrimenkul sektörünün önemli firmalarından TURYAP Büyükçekmece ile ortak bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yapılan açıklamada; BÜSTKİD üye kuruluşlarına maddi kaynak oluşturmak amacıyla başlatılan projeye göre TURYAP, BÜSTKİD üye kuruluşları üzerinden kendisine yönlendirilen gayrimenkul alım/satım veya kiralamaları üzerinden elde ettiği gelirin yüzde 5’i BÜSTKİD, yüzde 20’si de ilgili üye kuruluşa olmak üzere toplamda yüzde 25’ini bağış olarak ödeyecek.

Yapılan protokolle ilgili açıklama yapan BÜSTKİD Başkanı Derya Kök "TURYAP bilindiği üzere gayrimenkul sektörünün en eski, en kurumsal firmalarından biridir. TURYAP Büyükçekmece Direktörü Şaban Türker arkadaşımız da aynı zamanda BÜSTKİD’in üye kuruluşlarından Emekli Öğretmenler Derneği temsilcisi olup içimizden biridir. Teklif kendisinden geldi. Yönetim Kurulunda değerlendirdik ve her iki taraf içinde yararlı olacağına inanarak 1 yıl süreli bir protokol imzaladık. Maddi kaynak sıkıntısı nedeniyle etkinliklerini gerçekleştirmekte zorluk yaşayan kuruluşlarımıza bir imkan yaratılmıştır. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.