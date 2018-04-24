GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 14:58

BÜSTKİD ve TURYAP’tan ortak sosyal sorumluluk projesi

Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Derneği (BÜSTKİD), gayrimenkul sektörünün önemli firmalarından TURYAP Büyükçekmece ortak bir sosyal sorumluluk projesi imzaladı. Anlaşmaya göre şirket, gayrimenkul alım/satım veya kiralamaları üzerinden...

BÜSTKİD ve TURYAP'tan ortak sosyal sorumluluk projesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Derneği (BÜSTKİD), gayrimenkul sektörünün önemli firmalarından TURYAP Büyükçekmece ortak bir sosyal sorumluluk projesi imzaladı. Anlaşmaya göre şirket, gayrimenkul alım/satım veya kiralamaları üzerinden elde ettiği gelirin yüzde 5’ini BÜSTKİD’e, yüzde 20’si de ilgili üye kuruluşa olmak üzere toplamda yüzde 25’ini bağış olarak ödeyecek.

Büyükçekmece’de 46 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Derneği (BÜSTKİD), gayrimenkul sektörünün önemli firmalarından TURYAP Büyükçekmece ile ortak bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yapılan açıklamada; BÜSTKİD üye kuruluşlarına maddi kaynak oluşturmak amacıyla başlatılan projeye göre TURYAP, BÜSTKİD üye kuruluşları üzerinden kendisine yönlendirilen gayrimenkul alım/satım veya kiralamaları üzerinden elde ettiği gelirin yüzde 5’i BÜSTKİD, yüzde 20’si de ilgili üye kuruluşa olmak üzere toplamda yüzde 25’ini bağış olarak ödeyecek.

Yapılan protokolle ilgili açıklama yapan BÜSTKİD Başkanı Derya Kök "TURYAP bilindiği üzere gayrimenkul sektörünün en eski, en kurumsal firmalarından biridir. TURYAP Büyükçekmece Direktörü Şaban Türker arkadaşımız da aynı zamanda BÜSTKİD’in üye kuruluşlarından Emekli Öğretmenler Derneği temsilcisi olup içimizden biridir. Teklif kendisinden geldi. Yönetim Kurulunda değerlendirdik ve her iki taraf içinde yararlı olacağına inanarak 1 yıl süreli bir protokol imzaladık. Maddi kaynak sıkıntısı nedeniyle etkinliklerini gerçekleştirmekte zorluk yaşayan kuruluşlarımıza bir imkan yaratılmıştır. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku