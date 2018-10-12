Büyük Atatürk Parkı, İstanbul’un en çok tercih edilen parkları arasında yer alıyor

Büyükçekmece Belediyesi’nce yaklaşık 265 bin metrekare üzerinde oluşturulan ve Türkiye’nin en büyük mahalle parklarından olan Büyük Atatürk Parkı, sosyal tesisleri, spor tesisleri, evlendirme dairesi, tarihi meydan ve parklarıyla İstanbul’un en çok tercih edilen parkları arasında yer alıyor.

Büyükçekmece Belediyesi’nce yaklaşık 265 bin metrekare üzerinde oluşturulan ve Türkiye’nin en büyük mahalle parklarından olan Büyük Atatürk Parkı, sosyal tesisleri, spor tesisleri, evlendirme dairesi, tarihi meydan ve parklarıyla İstanbul’un en çok tercih edilen parkları arasında yer alıyor.

Sosyal belediyecilik kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün Büyükçekmece’ye kazandırdığı en büyük kent parklarından biri olan Büyük Atatürk Parkı içerisinde pek çok yenilik gerçekleştiriliyor. Park içerisine yapılan yeni sosyal tesisler, spor alanları, parklar ve yeşil alanlarıyla Büyükçekmece halkının cazibe merkezi oldu.

Mimaroba- Sinanoba Mahallesi’nde bulunan Büyük Atatürk Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve devam eden park ve sosyal tesisler şu şekilde;

Prof. Dr. Türkan Saylan Spor ve Sosyal Tesisi

Her yaştan Büyükçekmeceliyi Büyük Atatürk Parkı’nda sporla buluşturan Prof. Dr. Türkan Saylan Spor ve Sosyal Tesisi içerisinde yetişkinler için plates, yoga, aerobik ve fitness dersleri verilmeye başlandı. Uzman eğitmenler tarafından spor hizmeti bulunan tesiste, çocuklar için de kış okullarında eğitim verilecek. Büyükçekmeceli çocuklar, kapalı tenis alanında sporla buluşacak. Hizmete giren tesis bünyesinde iki adet kapalı ve açık basketbol sahası ile kapalı ve açık tenis kortu, 150 metrekarelik fitness salonu, kapsamlı bir kütüphane, vitamin bar, uzman aşçılarla hizmet verecek bir kafeterya, toplamda 100 metrekarelik kadın ve erkek soyunma odaları, duş, mescit ve bebek bakım odası bulunuyor.

Büyük Atatürk Parkı Evlendirme Dairesi

Büyük Atatürk Parkı içerisinde yer alan evlendirme dairesinin yapımına devam ediliyor. Nikah salonları tamamlandığında Büyükçekmeceli vatandaşlara modern ve önemli bir hizmet daha sunmanın yanısıra doğasıyla ve göletiyle fark yaratan ayrıcalıklı parkta nikahlarını kıyan çiftler, park alanında fotoğraf çektirerek unutulmaz anlarını ölümsüzleştirebilecek.

Büyük Atatürk Parkı Selanik Girişi Atatürk Evi

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli anısını Büyükçekmece’de yaşatmak için Büyük Atatürk Parkı’nda çalışmalara başlayan Başkan Akgün, parkın girişlerinden biri olan ve yapım çalışmaları devam eden Selanik girişinde yer alacak Atatürk Evi’ni inşa ediyor. 6000 metrekarelik alana sahip Selanik Girişi ve Atatürk Evi projeleri toplamda 3330 metrekare yeşil alan içerisinde yer alıyor. Atatürk Evi 2100 metrekare sert zemin içerisinde inşa edilecek ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında dünyaya geldiği Selanik Atatürk Evi’nin bir benzeri olacak. Selanik Girişi içerisinde yer alacak meydan çalışmasında Atatürk Evi’nin önüne Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli de konumlandırılacak. Selanik Girişi’ni 112 metrekarelik biyolojik bir gölet ve süs havuzları da süsleyecek. Ayrıca vatandaşların kolay ulaşımı ve konforu için her ayrıntıyı düşünen ekipler, 700 metrekarelik bir otopark alanı da inşa edecek.

İsmet İnönü Lozan Meydanı Girişi

Başkan Akgün sayesinde Cumhuriyetin değerleri Büyükçekmece’de yaşatılmaya devam ediyor. Büyük Atatürk Parkı içerisinde yer alan bir başka önemli proje ise İsmet İnönü Lozan Meydanı Girişi. Toplamda 400 metrekareden oluşan park içerisinde 150 metrekarelik yeşil alan, oturma alanları ve yürüyüş yolları bulunuyor.

Aziz Sancar Nobel Parkı

2016 yılında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından Büyükçekmece’de ağırlanan ve ilçenin tarihi dokusuna hayran kalan Nobel Kimya ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a ithafen, "Aziz Sancar Nobel Parkı" projesi de Büyük Atatürk Parkı’nda hayata geçiriliyor. Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismini Büyükçekmece’de yaşatmak adına harekete geçen Akgün ve ekibi, Büyük Atatürk Parkı İçerisinde çalışmalarına başladı. İçerisinde Sancar’ın heykelinin de bulunacağı bir bilim parkını ilçeye kazandırılacak.