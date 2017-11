Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yağmur mevsimi gelmeden tüm işlemlerin bitirilmesi için inşaat ve şantiyelerde incelemelerde bulundu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yağmur mevsimi gelmeden herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve tüm işlerin bitirilmesi için ilçedeki inşaat ve şantiyeleri dolaşarak denetimlerde bulundu. Başkan Dr. Hasan Akgün, “Bu yılı çok verimli tamamlıyoruz. Öncelikli ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklar asfaltlandı veya parke taşı döşendi. Yeni caddeler ve meydanlar açtık. Bu yıl altyapı, inşaat, asfalt, park, yol ve meydan düzenleme bakımından son derecede başarılı bir yılı tamamlıyoruz. Büyükçekmece baştan sona yenileniyor” dedi.

Rekor düzeyde asfalt döküldü

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi 4 bölgeye ayırarak her bölgede eş zamanlı olarak çalışma yürüttü. Bazı mahallelerde yol, kaldırım, tretuvar, bahçe duvarı ve yağmur suyu kanalı yapımı gerçekleştirilirken, bazı mahallelerde örnek yeni caddeler açıldı. Büyükçekmece Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da cadde ve sokak açmayla meydan düzenleme konusunda rekor kırdı. İlçenin kısa sürede şantiye görünümünden çıkacağını belirten Akgün, “Her şey halkın mutluluğu için. Halkın hem modern, Avrupai koşullarda ulaşımını kolaylaştırmak hem de medeni bir ortamda iş ve yaşamasını sürdürmesini sağlamak bizim asli görevimizdir. Bu yıl da rekor bir çalışmaya imza attık” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm sürüyor



Yapılan çalışmaları sık sık yerinde denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, hafta sonunu da denetimlerle geçirdi. Akgün şunları söyledi: "Tüm mahallelerde eş zamanlı olarak yol yapım ve onarım çalışmaları, yeşil alan ve park düzenlemeleri başlatmıştık. Bitirdiğimiz modern, Avrupai caddeleri törenle hizmete açarken, bir yandan da yenileri yetiştiriyoruz. Birçok mahallemizde yol bakım, onarım, genişletme ve asfaltlama çalışmaları bitti. Büyükçekmece’mize yeni parklar kazandırdık. Yeni ana arter ve yollar açıyor, yollarımızı modernize ediyoruz. Bazı yollarımızı genişlettik, kaldırım ve tretuvarları, yağmur suyu kanallarını yeniledik. Gece gündüz demeden sürdürdüğümüz çalışmalarla bu hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Diğer yandan depreme dayanıklı, modern ve çevreci binaların yapımıyla kentsel dönüşüm sürüyor. Her geçen gün eski sitelerin yerinde yeni bir inşaat başlıyor. Her şey daha mutlu Büyükçekmece halkı, her şey daha modern Büyükçekmece ilçesi için yapılıyor."