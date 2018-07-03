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03 Temmuz 2018 Salı 12:23

Büyükçekmece’de yıkım gerginliği

Büyükçekmece Tepecik Çayırlar mevkiinde 13 kaçak yapının yıkımı için sabah saatlerinde harekete geçen belediye ekipleri mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çıkan olaylarda 4 polis yaralanırken, çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de yıkım gerginliği
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Büyükçekmece Tepecik Çayırlar mevkiinde 13 kaçak yapının yıkımı için sabah saatlerinde harekete geçen belediye ekipleri mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çıkan olaylarda 4 polis yaralanırken, çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.

Seçim dönemini fırsat bilerek kaçak yapı yapan vatandaşlara belediye geçit vermedi. 24 Haziran seçimleri öncesinde de Büyükçekmece ilçesi, Türkoba Mahallesi, Tepecik Çayırlar mevkii su toplama havzasında yapılan kaçak 13 yapı Büyükçekmece Belediyesi yıkım ekipleri tarafından yıkıldı.

Bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı 24 saat nöbet sistemiyle mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi imar müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri kaçak inşaatları önce tek tek tespit edip mühürledi ardından yıkımını gerçekleştirdi. Su toplama havzasına kaçak inşaat yapan şahıslar, yıkım ekibine karşı direndi. Vatandaşlar yıkıma direnince olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Yıkıma engel olmaya çalışan vatandaşlar, polislere saldırdı. Çıkan olaylarda 4 polis memuru yaralanırken, çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.
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