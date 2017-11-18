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18 Kasım 2017 Cumartesi 19:45

Büyükçekmeceli öğrenciler barınağa hayran kaldı

Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından biri olan Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kapılarını Büyükçekmeceli öğrenciler için açtı. Barınağın temizliği, tertip ve düzeni öğrencilerden tam not aldı.

Büyükçekmeceli öğrenciler barınağa hayran kaldı
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Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından biri olan Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kapılarını Büyükçekmeceli öğrenciler için açtı. Barınağın temizliği, tertip ve düzeni öğrencilerden tam not aldı.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde çeşitli dallarda eğitim gören Büyükçekmece’nin çeşitli okullarından barınağa gelen hayvansever öğrenciler, hafta sonu tatillerini minik dostlarıyla birlikte vakit geçirerek değerlendirdi. Kedi ve köpeğin yanı sıra barınakta yaşamını sürdüren leylek, eşek, pelikan gibi hayvanlar öğrencilerin ilgi odağı oldu. Barınağın tertip, düzen ve temizliği öğrencilerden tam not aldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün hayvanları sevdiğini ve gerçek bir hayvan dostu olduğunu barınağa verdiği önemden anladıklarını belirten Halk Akademisi öğrencileri, kedi ve köpek sahiplenmek istediklerini ve bu konuyu aileleriyle paylaşacaklarını söyledi.

Barınak yetkilileri, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatıyla barınağın kış gelmeden önce baştan aşağı gözden geçirildiğini belirtti. Yetkililer, kış aylarında barınakta kalan hayvan sayısının arttığını sözlerine ekledi. Kulübelerin temizlenip kışa hazır hale getirildiği, çatıların elden geçirildiği, fiziki altyapının kontrol edildiği, hastalık ve ameliyatlar için aletlerin tam olduğu belirtildi.

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