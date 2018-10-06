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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:47

Büyükelçiler, Göbeklitepe ve Balıklıgöl’e hayran kaldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) başlattığı proje kapsamında Şanlıurfa’ya gelen büyükelçiler, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Göbeklitepe ile Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığı rivayet edilen tarihi...

Büyükelçiler, Göbeklitepe ve Balıklıgöl'e hayran kaldı
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) başlattığı proje kapsamında Şanlıurfa’ya gelen büyükelçiler, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Göbeklitepe ile Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığı rivayet edilen tarihi ve turistik Balıklıgöl’e hayran kaldı.

TÜRSAB tarafından organize edilen ve Türkiye’deki büyükelçilere Türkiye’yi tanıtmak için başlatılan gezilerin ilki dün Gaziantep’e yapılmıştı. Gaziantep programının ardından bu sabah Şanlıurfa’ya gelen Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna büyükelçileri, ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Göbeklitepe’yi gezdi. Göbeklitepe’nin tarihi ile ilgili bilgi alan kafile daha sonra hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi.

Büyükelçileri Türkiye’nin kültürel zenginliklerini görmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini aktaran TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Biz ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtma gibi bir misyonumuz var. Büyükelçilerimizin de ülkemizi tanımayı, vatandaşlarımızla iç içe olması için böyle bir gezi düzenledik. Bunu diğer bölgelerde de tekrar edeceğiz. İnsanlık tarihinin ilk tapınağı Göbeklitepe’deyiz. Göbeklitepe aslında sosyal ve kültürel bir alandır. İnsanlar birbirleriyle mal değişimi yapıyorlarmış, dolayısıyla önemli bir yerdir. Büyükelçiler Göbeklitepe’den çok etkilendiler. Büyükelçiler kendi ülkelerinde de bu tapınağı anlatacaklar. Böyle bir etkinliği uygun bulduk bundan sonrada devam edeceğiz. Çin ve Hindistan dünyada gelişen ülkelerdir. Çin şimdi tek başına yurt dışına 130 milyon turist gönderen bir ülkedir. Bunlar çok geniş pazarları olan ülkelerdir. Yeni bir pazarlama ve tanıtma çalışması yapıldığı zaman, pazarın değerini de önemli katkılar sağlar. Çin bu bakımdan uzun vadede çok şeyler vadeden bir pazardır. Bu senede yüzde yüze varan bir artış var. İnşallah bu artışlar her yıl artarak devam eder. Bölgeye de önümüzdeki 1 milyon turist bekliyoruz biz bu bölgeye, Kapadokya gibi çok önemli bir bölgedir. Türk kültür mirası açısından bakıldığında yerini almış. Bundan sonrada yerini alacaktır. İnsanlara yerinde tanıtma amacıyla göstermek gerekir. Kitaplardan ve filmlerden göstermekle bu iş olmaz. Burayı yaşamak bambaşka bir olaydır. Biz elimizden geldiği kadar kendi ülkelerinden kanaat önderi olmuş kişileri buralara getirerek, nasıl bir yer olduğunu anlatmaktır. Avrupa’da fuarlarda anlatmaktansa, insanlar buraya getirip, yerinde görmek daha iyidir” diye konuştu.

Çin Ankara Büyükelçisi Yu Hangyang ise Göbeklitepe’ye hayran kaldığını belirterek, tarihin bilinen en eski tapınağını yerinde görülmesi gerektiğini ifade etti.

Heyet, Göbeklitepe gezisinin ardından Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığı rivayet edilen tarihi ve turistik Balıklıgöl’e gezdi. Burada balıklara yem atıp dilek tutular.

Büyükelçiler, kent merkezindeki gezi programlarının ardından Halfeti ilçesine gittiler.
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