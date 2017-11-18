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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:18

Büyükorhan Cuma Barajı kuruyor

Mevsimin kurak geçmesi sebebiyle Bursa’da bir baraj kuruma tehlikesi altında.

Büyükorhan Cuma Barajı kuruyor
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Mevsimin kurak geçmesi sebebiyle Bursa’da bir baraj kuruma tehlikesi altında.

Büyükorhan ilçesinde 1992 yılında yapılan Cuma Barajı’nda mevsimin kurak geçmesi üzerine su seviyesi kritik seviyelere ulaştı. Büyükorhan’ın sulama ihtiyacını karşılan Cuma Barajı’nda artan hava sıcaklığı ve yağışların olmaması sebebiyle su miktarı yüzde 70 oranında düştü. Barajın su seviyesinin bu kadar düşmesi vatandaşları tedirgin etti.

Barajın yanında bulunan İsmetiye Mahallesi’nde yaşayan Necmi Kaya, ’’Büyükorhan Cuma Barajı 25 sene önce hizmete girdi. Kuraklık sebebiyle ilk defa barajdan bu kadar su çekildiğine şahit oluyorum. Bu durum bizi tedirgin ediyor. Bizim köyümüz ve civar köyler bu barajdan tarlalarına sulama yapıyor. Böyle devam ederse barajımız kuruma noktasına gelecek. Köy sakinleri olarak sonbahar yağışlarını dört gözle bekliyoruz" dedi.

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