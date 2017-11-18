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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:48

Büyükorhan’da ilklerin buluşması

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’a atanan ilk kadın Kaymakam Kutsal Baytak, ilçede heyecan oluşturdu. Göreve atanmasının ardından ilk mahalle buluşmasını kendisi ile aynı kaderi paylaşan Sevim Alkış’a yapan Baytak, sıkıntıları...

Büyükorhan'da ilklerin buluşması
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Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’a atanan ilk kadın Kaymakam Kutsal Baytak, ilçede heyecan oluşturdu. Göreve atanmasının ardından ilk mahalle buluşmasını kendisi ile aynı kaderi paylaşan Sevim Alkış’a yapan Baytak, sıkıntıları yerinde inceledi.

İlçeye atanır atanmaz hizmet için kolları sıvayan Baytak, var olan sıkıntı ve problemleri ilçe ile mahalle halkıyla birlikte çözmeyi hedeflediklerini kaydetti. Büyükorhan’a atanan ilk kadın kaymakam olmanın heyecanını ilçe halkıyla birlikte yaşadığını dile getiren Baytak, sıcak kanlı ve gönlü güzel yöre halkına hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Büyükorhan’da devletin gülen yüzü olmayı kendine ilke edindiğine değinen Baytak, tüm mahalleleri tek tek ziyaret ederek sorunları yerinde görmek ve ilçe halkıyla iç içe olmayı hedefliyor.

İlk mahalle ziyaretini ilçenin ve yörenin tek kadın muhtarı olan Hacıahmetler Mahalle Muhtarı Sevim Alkış’a gerçekleştiren Baytak, mahallede yaşayan hastaları ziyaret edip, ihtiyaç sahipleri ile bire bir görüştü. Mahallede özellikle kadınlar tarafından heyecanla karşılanan Baytak, gördüğü ilgi ve samimiyetten son derece memnun kaldığını, sorunların çözümü noktasında ilçe ve mahalle halkıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Dağ yöresinin ilk kadın muhtarı unvanına sahip Hacıahmetler Muhtarı Sevim Alkış, ziyaretten dolayı çok memnun kaldıklarını, özellikle mahallede yaşayan kadınların kendilerini ziyarete gelen kadın kaymakamı duyunca ayrı bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Kaymakam Kutsal Baytak’ı evinde misafir eden Alkış, kendisine yöreye özgü yazma hediye etti.

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