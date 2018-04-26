Büyükşehir Belediye Meclisi’nde istifa

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ak Partili meclis üyesi Atilla Ödünç, milletvekili aday adaylığı için meclisten istifa etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin dünkü meclis toplantısında mesai arkadaşlarıyla helalleşen Atilla Ödünç, "2 dönemdir. yaklaşık 9 yıl 1 aydır görev yapmaktayım. Bu süre zarfında hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, tüm grup sözcülerimize teşekkür ediyorum. Şehrimiz adına cansiperhane kararlar almak için gayretli çalışmalarda bulunduk. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bursa Büyükşehir Belediyesi ailem oldu. Burada tüm yöneticilerimizle çalışanlarımızla birlikte güzel mesailerimiz oldu. Burada yaptığım görev süresince büyük bir keyif aldım. 24 Haziran’daki seçimlerde parti büyüklerimizin taktiri ile aday adayı olmayı düşünüyorum. Bu vesileyle inşallah istifa dilekçemi ulaştıracağım. Arkadaşlarımdan helallik istiyorum" dedi.

Geçen dönem İmar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunan Ödünç, meclise veda etti.