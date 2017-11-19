Büyükşehir Engellilerle istişare halinde

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde engelli dernekleri ile bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, engellilerle ilgili yapılan...

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde engelli dernekleri ile bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, engellilerle ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda, farklı engel gruplarının üye oldukları derneklerin başkanlarıyla bir araya gelinerek istişarede bulunuldu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, toplantıda ele alınan konuların bundan sonra yapacakları çalışmalara ışık tutacağını dile getirdi. Yapacakları çalışmalar öncesi tüm engel gruplarının görüşlerini almak istediklerini ifade eden Karcıoğlu, gerekli istişarelerle kendilerine bir yol haritası çizdiklerini kaydetti.



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Toplantıya katılan derneklerin başkanları da bünyelerindeki engel gruplarının beklentilerine ilişkin bilgiler verdiler.