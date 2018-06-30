Büyükşehir Mudanya kırsalda çalışmalarını sürdürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya kırsalında bulunan mahallerdeki yolların bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Seçim öncesi kısa bir aradan sonra çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Yalıçiftlik -Yamanköy, Ak köy -Çepni -İpekyayla arasında yol yapımına devam ediyor. Çalışmaları yerinde takip eden Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, “Seçimler bitti. Vatandaşlarımızın meselelerini çözmek için kaldığımız yerden çalışmaya devam ediyoruz. Verilen oyun miktarı mühim değil, nerede bir ihtiyaç varsa AK Parti’nin hizmet anlayışı gereği o ihtiyacı gidermek bizim görevimiz” diye konuştu.