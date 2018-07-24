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24 Temmuz 2018 Salı 12:20

Büyükşehir’de ‘Aşıcı’ ile yola devam

Bursa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Genç Antrenör Gökhan Aşıcı ile yeniden sözleşme imzaladı.2014-2015 sezonunda yeşil-beyazlılarda yardımcı antrenör olarak görev yapan başarılı genç teknik adam, ‘Baş Antrenör’ olarak göreve...

Büyükşehir'de ‘Aşıcı' ile yola devam
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Genç Antrenör Gökhan Aşıcı ile yeniden sözleşme imzaladı.

2014-2015 sezonunda yeşil-beyazlılarda yardımcı antrenör olarak görev yapan başarılı genç teknik adam, ‘Baş Antrenör’ olarak göreve geldiği 2016-2017 sezonunda, yeşil-beyazlıların Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nden bir üst lige çıkması, geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselme mücadelesinde play-off yarı finaline kadar gelmesinde önem rol üstlenmişti. Genç çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, bu sezon da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.
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