Bursa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Genç Antrenör Gökhan Aşıcı ile yeniden sözleşme imzaladı.2014-2015 sezonunda yeşil-beyazlılarda yardımcı antrenör olarak görev yapan başarılı genç teknik adam, ‘Baş Antrenör’ olarak göreve geldiği 2016-2017 sezonunda, yeşil-beyazlıların Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nden bir üst lige çıkması, geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselme mücadelesinde play-off yarı finaline kadar gelmesinde önem rol üstlenmişti. Genç çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, bu sezon da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.
Büyükşehir’de ‘Aşıcı’ ile yola devam
Bursa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Genç Antrenör Gökhan Aşıcı ile yeniden sözleşme imzaladı.2014-2015 sezonunda yeşil-beyazlılarda yardımcı antrenör olarak görev yapan başarılı genç teknik adam, ‘Baş Antrenör’ olarak göreve...