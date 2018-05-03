Büyükşehirde devir teslim

Eski Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bugün mecliste yapılan seçimle başkan olan Zihni Şahin’e makamını devretti.Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifasının ardından olağanüstü...

Eski Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bugün mecliste yapılan seçimle başkan olan Zihni Şahin’e makamını devretti.

Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifasının ardından olağanüstü toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni belediye başkanı için gizli oy yöntemi ile seçim yaptı. Mecliste MHP Grubu’nun da desteklediği Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, 69 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile eski Başkan Yusuf Ziya Yılmaz arasında makam odasında devir teslim töreni düzenlendi. Törenin ardından Başkan Zihni Şahin, Yusuf Ziya Yılmaz’dan makamını devraldı.

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı konuşmada, “Samsun gerçekten benim evladım gibiydi. Hatta gibi değil evladımdı. Ben bugün burada 19 yıl boyunca görev yaptığım makamımı ve evladımı yeni başkan Zihni Şahin’e teslim ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin ve utandırmasın. Zihni Bey’e yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.