Büyükşehir’den çocuk şenliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında çocukların doyasıya eğlenebileceği çocuk şenlikleri düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında çocukların doyasıya eğlenebileceği çocuk şenlikleri düzenledi.

İlk şenlik programı Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Sibel Eraslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker ve Çocuk Evi gönüllülerinin katıldığı şenlikte, çocuklar gösterileriyle büyüklerini etkiledi.

"Çocuklarımıza sahip çıkalım”

Programda konuşan ve büyükşehir belediyesine teşekkür eden Sibel Eraslan "Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed de (sav) çocukları topluma göz bebeği olarak emanet etmiştir. O yüzden biz göz bebeğimiz Türkiyemizi daha güzel, daha yaşanılır bir geleceğe taşımak için evvela çocuklarımıza sahip çıkarak işe başlayacağız" dedi.

"Sosyal sorumluluk projelerimiz dünyada örnek"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın selamını getirdiğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şeker ise "Gençlerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız ve engellilerimiz için yaptığımız sosyal sorumluluk projelerimiz dünyada örnek ve öyle de olmaya devam edecek" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evleri’nde kalan minikler ile Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi üyelerinin hazırladığı şiir, koro ve halk oyunları gösterileriyle şenliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi ve bol bol şeker macunu yedi.

23 Nisan coşkusu her yerde

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Etimesgut Planet Aile Yaşam Merkezinin hazırladığı 23 Nisan Şenliği de yoğun ilgi gördü. AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Ebubekir Kipel’in de katıldığı şenliğin en dikkat çekici ve en çok alkış alan bölümü çocukların işaret dili ile İstiklal Marşı’nı okuması oldu.

Büyükşehir belediyesi mehteran takımının gösterisiyle devam eden şenlikte 3-11 yaş arasındaki miniklerin gösterileri, bin 500 kişilik seyirci tarafından büyük beğeniyle izlendi.