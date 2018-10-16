Büyükşehir’den e-devlete 4 yeni hizmet daha

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ‘e-devlet’te 4 yeni hizmet daha kullanıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, akıllı belediyecilik uygulamalarıyla, halkın hizmete erişimini de kolaylaştırmaya devam ediyor. kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan www.turkiye.gov.tr adresli internet sitesi e-Devlet Kapısı’na intibakını da her geçen gün geliştiren Büyükşehir Belediyesi, e-Devlet Kapısı’nda daha önce 5 olan hizmet sayısını 4 yeni hizmetle 9’a çıkardı.

Kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle verimli bir şekilde sunmayı hedefleyen sistemde, Bursa Büyükşehir Belediyesi genel hizmetlerde 4, kişiye özgü hizmetlerde de 5 adet olmak üzere toplam 9 adet hizmetle yer alıyor. Yeni eklenen evrak takibi, ihale sorgulama, mezar yeri sorgulama ve vefat bilgisi sorgulama ile birlikte beyan bilgileri sorgulama, borç bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama ve tahsilat bilgileri sorgulama işlemleri de artık e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.