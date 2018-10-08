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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:01

Büyükşehir’den, okul önlerine trafik önlemleri

Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla bu yıl okul önlerinde belirlenen 417 noktada “hız kesici kasis” yaptı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda ayrıca 14 okulun önüne “yaya butonlu sinyalizasyon...

Büyükşehir'den, okul önlerine trafik önlemleri
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Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla bu yıl okul önlerinde belirlenen 417 noktada “hız kesici kasis” yaptı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda ayrıca 14 okulun önüne “yaya butonlu sinyalizasyon sistemi” kuruldu.

Başkent’te daha rahat trafik akışı sağlanması, güvenli ve keyifli bir sürüş keyfi yaşanması için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliği için de tüm önlemleri almaya devam ediyor.

Gerek sinyalizasyon, gerekse kasis uygulaması yapılan tüm yaya geçidi noktalarında, gerekli görülen trafik işaret ve levhalarıyla ilgili önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, diğer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Kasis ve yaya butonlu sinyalize...

Geçtiğimiz yıl trafik yoğunluğu ve akışına göre hız kesici kasislerin 170 noktaya yapıldığını, bu sayının bu yıl 417’ye çıkarıldığı bilgisini veren Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, “ihtiyaç duyulan yerlerin tespiti halinde, yeni hız kesici kasis montaj çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Kasislerin gece görüşüne uygun reflektör bantlarının da bulunduğunu ifade eden Durlanık, uygulamanın hastane önlerinde de sürdürüldüğünü belirterek, bu yıl içerisinde 14 okulun önüne de “yaya butonlu sinyalize sistemi” kurulduğunu söyledi.

Sürücülere uyarı

Yollarda sürücülerin hız limitlerine uygun seyretmeleri, trafik işaretleri ve sinyalizasyon sistemlerine uymaları halinde, bölgede yer alan hassas yol kullanıcılarının güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanacağını vurgulayan Durlanık, yayalar kadar sürücülerin de bu konuda dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Toplumsal farkındalık ve bilinçlenme konusunda eğitim faaliyetleri yürüttüklerini de belirten Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, “Sürücülerimizin sadece hastane ve okul önlerinde değil, her zaman dikkatli bir sürüş yapmalarını istiyor, asıl uyarı ve sınırlamanın, kişinin kendisinde olduğunu hatırlatıyoruz” uyarısında bulundu.
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