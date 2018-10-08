Büyükşehirden tarıma destek

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Tarım A.Ş. tarafından hazırlanan ‘meyvelerin pazarlama imkânları’ konulu kitap kamuoyuna tanıtıldı.

Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarımda yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi için oluşturulan çözümlerin tarımı güçlendireceğini kaydetti. Bu yılın başlarında hayata geçirilen ‘Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar’ projesinin de bu anlamda gerçekleştirilen çalışmalardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, dünyada milyonlarca insanın gıdaya ulaşmakta gücük çektiği bir dönemde kayıp ve israfın önlenmesinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ortakları arasında bulunduğu hasat sonrası ürün kaybı projesinin sektörde çalışan kişilerin yeterliliklerini artırmayı ve kayıpları asgariye indirmeyi hedeflediğini söyleyen Başkan Aktaş, “24 ay sürmesi beklenen proje doğrultusunda farklı başlıklarda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ‘Meyvelerin Pazarlama İmkanları Eğitim Materyali’ isimli kitabımız da bu faaliyetler çerçevesinde hazırlandı. Kitapta yaş sebze ve meyve pazarlama sistemlerinden stratejilere, iyi tarım uygulamalarından hijyen çeşitliliğine kadar birçok konuda okuyucular bilgilendiriliyor” dedi.

TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu da toplantıda söz alarak, uygulaması geçen yıl başlatılan ‘Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar’ projesinin gerekliliğine ve bu konuda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.