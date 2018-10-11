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11 Ekim 2018 Perşembe 15:48

Büyükşehir’in acı kaybı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihî Kültürel Miras Şube Müdürü Mimar Mümine Güdü, rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2008 yılından bu yana görev yapan ve son...

Büyükşehir'in acı kaybı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihî Kültürel Miras Şube Müdürü Mimar Mümine Güdü, rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2008 yılından bu yana görev yapan ve son olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Tarihî Kültürel Miras Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mümine Güdü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk annesi olan 50 yaşındaki Mümine Güdü için 12 Ekim Cuma günü saat 11.30’da Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası önünde cenaze töreni düzenlenecek. Güdü, Beşevler Konak Camii’nde öğleyin kılınacak cenaze namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.
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