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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:36

Büyükşehirin asfalt ve yol hamlesi devam ediyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor.Kısa süre önce Haydariye Mahallesi’nin yollarını Sudeşen şelalesine kadar sıcak asfaltla kaplayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni Devlet Hastanesi’nin ardından şimdi de...

Büyükşehirin asfalt ve yol hamlesi devam ediyor
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor.

Kısa süre önce Haydariye Mahallesi’nin yollarını Sudeşen şelalesine kadar sıcak asfaltla kaplayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni Devlet Hastanesi’nin ardından şimdi de Cihatlı, TOKİ ve Şahinyurdu mahallelerinde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için asfaltlama çalışmalarına başladı. Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de yol genişletme ve stabilize çalışmalarını yürüttüğü alanlar daha sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıcak asfaltla kaplanıyor. Mevcut yollarda ve caddelerde doğal sebeplerden oluşan çökmelerin yanı sıra, ağır vasıta araçların istiap limitlerini aşmasından dolayı oluşan alt, üst yapı bozulmaları ve çökmeler ekipler tarafından onarılıyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “TOKİ ve Cihatlı Toplu Konutlarına yerleşimin başlamasıyla birlikte yolların kullanımının artacağından dolayı çalışmalara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hız verdiklerini söyledi. Cihatlı ve Şahinyurdu mahallerine giden yol üzerinde iki aracın yan yan yana geçmekte zorlandığını belirten Başkan Yılmaz, keskin virajlarda da olası aksilikleri önlemek maksadıyla yol genişletme çalışmalarının yapıldığını belirtti.
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