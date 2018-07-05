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05 Temmuz 2018 Perşembe 09:11

Buzdolabını kuluçka makinesi olarak kullanıyor

Ordu’da 30 yıl Amerika’da yaşayan Resul Çekiç, buzdolabından uyarladığı kuluçka makinesinde civciv yetiştiriyor.Kabadüz ilçesinin Yeşilada Mahallesi’nde yaşayan Resul Çekiç, hurdacıdan 50 liraya aldığı buzdolabını kuluçka makinesine...

Buzdolabını kuluçka makinesi olarak kullanıyor
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Ordu’da 30 yıl Amerika’da yaşayan Resul Çekiç, buzdolabından uyarladığı kuluçka makinesinde civciv yetiştiriyor.

Kabadüz ilçesinin Yeşilada Mahallesi’nde yaşayan Resul Çekiç, hurdacıdan 50 liraya aldığı buzdolabını kuluçka makinesine dönüştürdü.

Civciv yetiştiriciliğine Amerika’da başladığını belirten Çekiç, bu işi hobi olarak yaptığını söyledi. Bir şeyleri üretmeye çok meraklı olduğunu dile getiren Çekiç, “Yıllarca yaşadığım Amerika’dan memleketime kesin dönüş yaptım. Burada hurdacıdan 50 liraya satın aldığım buzdolabını kuluçka makinesine dönüştürerek civciv yetiştiriyorum. Kuluçka makinesine dönüştürdüğüm buzdolabı 40 ila 70 arasında yumurta alıyor. Bu işi hobi olarak yapıyorum” dedi.

Çekiç, civcivleri komşularına hediye ettiğini sözlerine ekledi.
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