Çal Mağarası’nın aydınlatma ve yürüyüş yolu ihalesi yapılacak

Çal Mağarası’nın önemli eksikliklerinden biri olan aydınlatma ve yürüyüş yolu yapımının ihalesi 7 Mayıs tarihinde yapılıyor.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un en gözde turizm alanlarından...

Çal Mağarası’nın önemli eksikliklerinden biri olan aydınlatma ve yürüyüş yolu yapımının ihalesi 7 Mayıs tarihinde yapılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un en gözde turizm alanlarından biri haline gelmeye başlayan Çal Mağarası’nda 7 Mayıs tarihinde yapılacak olan ihaleden sonra aydınlatma ve yürüyüş yolu çalışmalarının başlayacağını söyledi. Çalışma süresince Çal Mağarası’nın ziyarete kapatılmayacağını kaydeden Gümrükçüoğlu “Çal Mağarası yürüyüş platformu, aydınlatma, alarm sistemi, kamera sistemi projeleri hazırlanmıştır. Proje kapsamında kollarıyla beraber Çal Mağarası’nın mevcut 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu sökülerek yerine, mağaranın jeolojik yapısına ve ekosistemine uygun paslanmaz çelik yürüyüş yolu yapılacaktır. Ayrıca mağara içi, acil durum planına göre, kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri, acil durum kaçış noktaları yapılacaktır. Uygulanacak olan projeyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştır. İhaleyi 7 Mayıs tarihinde yapacağız ve yenileme çalışmalarını Çal Mağarasını ziyarete kapatmadan sürdüreceğiz” dedi.