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01 Mayıs 2018 Salı 17:11

Çalışan işçilere "tozutmayın" uyarısı

Denizli’de 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Ulus Caddesi’nde, ilçe belediyesinin yol çalışmasında görev alan işçilerinin gününü kutlayan ve ellerinde CHP bayrağı olan vatandaşlar "tozutma, çalışmayı durdur" dedi. Program açılışında...

Çalışan işçilere 'tozutmayın' uyarısı
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Denizli’de 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Ulus Caddesi’nde, ilçe belediyesinin yol çalışmasında görev alan işçilerinin gününü kutlayan ve ellerinde CHP bayrağı olan vatandaşlar "tozutma, çalışmayı durdur" dedi. Program açılışında İstiklal Marşı çalınırken aynı anda başka bir müziğin çalması da tepkilere yol açtı.

Denizli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öğle saatlerinde sıcak havada yürüyüş ile başlarken, katılımcılar gölgede kendine yer aradı. Yürüyüşün ardından düzenlenen miting yağmur altında gerçekleşti.

Ulus Caddesi’ndeki miting alanının kenarında Pamukkale ilçe Belediyesinin yol çalışmasında görev yapan işçilere mitingde görevli kişiler tarafından çalışmanın durdurulması için müdahale edildi. Çalışmaya devam eden işçilerin yanlarına giden ellerinde CHP bayrağı olan kişiler işçi ile bariyerlerin arkasından bağırarak konuştu.

Kendilerinden çalışmanın durdurmasını istediğini belirten yol yapım işçisi, kendisini işçi bayramına davet etmediğini, çalışmayı durdurmasını söylediğini belirtti.

Grupların alandaki yerlerini alması ile birlikte başlayan programda ise İstiklal Marşı krizi yaşandı. Miting alanındakiler İstiklal Marşı okurken, aynı anda miting aracından müziklerin çalması ve müdahale edilmemesi tepkilere yol açtı. Bazı vatandaşlar İstiklal Marşı’nın tekrar okunmasını istemesine rağmen İstiklal Marşı tekrarlanmadı.

Yağmurun da başlaması ile birlikte 1 Mayıs kutlamaları Denizli’de kısa süre sonra sona erdi.
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