Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nacar istifa etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar milletvekili adaylığı için istifa etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar milletvekili adaylığı için istifa etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti. Nacar’ın bugün saat 17.00’ye kadar aday adaylığı başvurusunda bulunacağı öğrenildi.

27. Dönem Milletvekilliğine aday olmak için bulunduğu görevinden istifa eden isimler arasına katılan Nacar, 2 yıldır görevde bulunuyordu.

Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar

1977 Adana doğumlu olan Nacar, lise eğitimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Beyin ve Sinir Cerrahisi İhtisasını tamamladı.

Danimarka Arhus Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kaliforniya San Francisco Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Nacar, sırasıyla Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı yaptı. Nacar son olarak 2 yıldır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi.

Birçok ulusal ve uluslararası kurumda da üyeliklerde bulunan Nacar, Avrupa Beyin Cerrahisi Birliği, Türk Nöroşirürji Derneği, TND Nörovasküler Cerrahi Grubu, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yüksek Disiplin Kurulu, Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu gibi kurumlarda üyeliklerde ve faaliyetlerde bulundu. Nacar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Üyeliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelikleri görevlerini ise halen sürdürüyor. İleri düzeyde İngilizce bilen Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar evli ve iki çocuk sahibi.