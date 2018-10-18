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18 Ekim 2018 Perşembe 05:46

Çalışmalarını tamamlayan ekip, delillerle birlikte konsolosluktan ayrıldı

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na girerek yaklaşık 9 saat çalışma yapan, ardından da konsolosluğa gelen ekip yaklaşık 5 saat sonra buradan ayrıldı. Elde edilen deliler özel kutularda...

Çalışmalarını tamamlayan ekip, delillerle birlikte konsolosluktan ayrıldı
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Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na girerek yaklaşık 9 saat çalışma yapan, ardından da konsolosluğa gelen ekip yaklaşık 5 saat sonra buradan ayrıldı. Elde edilen deliler özel kutularda taşındı.

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili inceleme yapmak üzere heyet Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na saat 16.40’ta gelerek çalışmalarına başlamış ve titiz bir çalışmanın ardından yaklaşık 9 saat sonra konuttan ayrılmıştı. Konuttan ayrılan ekipler, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna geçti. Konsoloslukta yaklaşık 5 saat çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada birçok delil bulundu. Bulunan deliler özel kutulara konulara olay yeri inceleme araçlarına yükledi. Elde edilen deliler incelenmek üzere merkeze götürüldü. Yaklaşık 5 saat konsoloslukta kalan buradan ayrıldı.
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