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27 Nisan 2018 Cuma 09:15

Cami imamından örnek davranış

Ordu’da bir aracın çarparak yaraladığı sokak köpeğine cami imamı sahip çıkarak örnek bir davranışa imza attı.Kabadüz ilçesi Gelinkaya Mahallesi’nde 2 gün önce bir otomobilin çarparak yaraladığı sokak köpeğine mahalle imamı sahip...

Cami imamından örnek davranış
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Ordu’da bir aracın çarparak yaraladığı sokak köpeğine cami imamı sahip çıkarak örnek bir davranışa imza attı.

Kabadüz ilçesi Gelinkaya Mahallesi’nde 2 gün önce bir otomobilin çarparak yaraladığı sokak köpeğine mahalle imamı sahip çıktı. İki gün boyunca köpeği evinin bahçesinde besleyen Gelinkaya Mahalle Camisi İmamı Nurettin Alımlı, köpeğin düzelemeyeceğini anlayınca yetkililerden yardım istedi. Durumu Kabadüz Belediyesi Zabıta Amirliğine bildiren Alımlı, mahalleye gelen zabıta ekiplerine yaralı köpeği teslim etti.

İmam Nurettin Alımlı, sokak köpeğine mahalleden iki gün önce geçen bir aracın çarptığını söyledi. İki gün boyunca yaralı köpeği düzelebilir umuduyla beslediklerini belirten Alımlı, "Otomobilin çarptığı köpeği komşularımla birlikte besledik. Ancak hayvan yürümekte zorlanıyor ve kusuyordu. Bunun üzerine Kabadüz Belediyesini aradım ve Zabıta Amirliği ekiplerine teslim ettik. İnşallah tedavisi yapıldıktan sonra köpek sağlığına kavuşur" dedi.

Öte yandan Kabadüz Belediyesi Zabıta Amirliğinin teslim aldığı yaralı köpek tedavisi için Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek teslim edildi.
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