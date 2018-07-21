Cami minarelerine kavuşuyor

Sivas’ta yardım paraları tükenince minareleri yarım kalan Hüda-i Camisi, İhlas Haber Ajansı’nın haberinden sonra minarelerine kavuşuyor.

Sivas’ta Diriliş mahallesinde üç yıl önce yapımına başlanılan Hüda-i camisi kısmen de olsa tamamlanarak ibadete açıldı. Cami inşaatında minareler sona bırakılmıştı. Caminin inşaatı için toplanan bağışlar kullanılıp bitirilince, çift minareli olarak planlanan caminin bir minaresi yarım kaldı diğer minaresine ise hiç başlanamamıştı. Dört aydır minaresiz olan cami bu şekli ile dikkat çekiyordu. Minare yapımı için yaklaşık 150 bin TL olan gerekli paranın bulunması İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme taşındı.

Giresunlu iş adamı sahip çıktı

Sivas’ta yardım paralarının tükenmesi ile caminin minarelerinin yarım kalması İhlas Haber Ajansı tarafında haberleştirilince Giresunlu iş adamı Celal Akkaya duruma duyarsız kalmayarak minarelerin tamamlanması için gerekli olan 150 bin TL ‘yi bağışladı. Cami yaptırma ve yaşatma derneği tarafından alınan 150 bin TL ile yarım kalan minarelerin inşasına başlanıldı.

Cami yaptırma ve yaşatma derneği başkanı Abdullah Acıpınar yaptığı açıklamada, ”Sivas’ta gazetecilik yapan arkadaşlarımız bu haberi duyurarak insanların bizi aramasını sağladılar. Allah bütün hayırseverlerden razı olsun. Minarelerimizin yapımı için yardım isteğinde bulunmuştuk. Çağrılarımıza yanıt Giresun’da yaşayan Celal Akkaya isimli abimizden geldi. Telefon ile bizleri arayarak minare yapımını karşılamak istediğini söyledi. Bizi memleketine davet etti ve bizde gittik. Oraya gittiğimizde minare yapımı için gerekli olan miktarı bizlere verdi. Aldığımız para ile de minare yapımını devam ettiriyoruz. Yaptığı yardımdan dolayı Rabbim ondan razı olsun“ dedi.

Cami cemaatinden Ahmet Karaçınar gerekli olan yardımın yapılmasının ardından minare yapımının kaldığı yerden devam ettiğini belirterek ”Minaremiz yarım kalmıştı, haber yapmak için arkadaşları çağırdık haber yapıldı. Ardından ise camimizin minaresinin yarım kaldığını Türkiye ye duyurdular. Allah haberi yapanlardan ve minaremizi yaptıran hayırseverlerden razı olsun. Celal beyden Allah razı olsun gerekli olan meblayı bizlere verdi. Minarelerimizin yapımı tüm hızıyla devam ediyor“ şeklinde konuştu.