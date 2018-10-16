Camisiz minare ilgi çekiyor

Balıkesir’in Manyas ilçesinde camisiz minare ziyaretçi akınına uğruyor.Kırsal Işıklar Mahallesi’nde camisi olmayan minare görenlerin ilgisini çekiyor. 1963 yılında yapılan cami, 1964 yılında yaşanan deprem ve sel felaketi sonrası köyün...

Balıkesir’in Manyas ilçesinde camisiz minare ziyaretçi akınına uğruyor.

Kırsal Işıklar Mahallesi’nde camisi olmayan minare görenlerin ilgisini çekiyor. 1963 yılında yapılan cami, 1964 yılında yaşanan deprem ve sel felaketi sonrası köyün 2 kilometre uzağa taşınmasıyla boş kaldı. Kullanılmadığı için zamanla harabeye dönerek cami binası yıkıldı. Camiden geriye kalan minare vatandaşların ilgisini çekiyor.

Köy muhtarı Seyfettin Nun, “Bu minare 1963 yılında bitti. Bir sene sonra deprem oldu. Depremde çatladığı halde tekrar bağlantısı yapılarak sağlamlaştırıldı. Köyümüz daha önce buradaydı, buraların en eski köyü Işıklar köyüdür. 1964 depreminden ve yaşadığımız sel baskınından sonra köyümüz şimdiki yere taşındı. Burada bir tek minaremiz kaldı. Ona da kıyamadık bakımını ve boyasını mahallemizden hayırsever vatandaşlarımız yapıyor” şeklinde konuştu.

Işıklar sakinlerinden İbrahim Cicibaş ise, “Köyümüzün iskan yeri daha önce buradaydı. Deprem ve selden dolayı köyümüz bugünkü yerine taşındı. Burada bir tek minaremiz kaldı. Merak edenler minareyi görmeye geliyor” şeklinde konuştu.